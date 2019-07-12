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بعد تدريبهم.. هل ينجح عمال القطارات فى وقف التحرش؟

اتخذت هيئة السكك الحديدة الخطوة الأولى فى مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة من خلال تدريب دفعة من العاملين وتأهيلهم لذلك.. فهل تعمم التجربة؟
تحرير:هالة صقر ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
تعد ظاهرة التحرش من أكثر الظواهر التى تؤرق النساء على مستوى العالم وتقيد حريتهن، وكذا الحال في مصر، ما دفع المنظمات النسائية، لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، خاصة مع صعوبة إثبات التحرش الجنسى، ولأن كافة الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن أغلب حالات التحرش تحدث فى المواصلات العامة، بدأت هيئة السكة الحديد فى التحرك لمواجهة الظاهرة من خلال تدريب العاملين لديها على طرق نشر الوعى لمكافحة التحرش داخل القطارات، بما يكفل حرية المرأة، ولكن هل تنجح التجربة وتستمر داخل القطارات، ويتم تعميمها بوسائل المواصلات؟
التحرش  اتفق العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية المصرية والدولية، على أن التحرش هو توجيه أي نوع من الكلمات غير المرغوب فيها، والأفعال التي لها طبيعة جنسية أو تحتوي على إيحاء جنسي، والتي من شأنها أن تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد المباشر أو
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (4)

مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
سرطان-الثدي

لسه الأمل موجود.. 4 سيدات انتصرن على سرطان الثدي

من رحم المعاناة يولد الأمل. السرطان ليس نهاية المطاف والرحلة مهما طالت ومهما بدت صعبة فإنها لا تخلو من الأمل الكبير، إلى كل من يفتقد الأمل وينظر إلى السماء مناجيًا الله أن يخفف عنه، إلى كل من يتمسكون بالحياة رغم الألم الشديد، إلى كل المقاتلين على جبهات المرض الخبيث، ننقل هذه الرسائل ممن سبقوهم إلى التجربة ومروا إلى بر الشفاء سالمين. أدركن أن ما يعجز عنه الأطباء يتكفل به الله الذي يقدر على كل شيء، وسلكن الطريق إلى نهايته مؤمنين بالقدرة على العبور إلى بر الأمان، وانتصرن.
انقطاع-مياه

كسر ماسورة مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق غرب المحافظة، بسبب وقوع كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية على طريق القباري، صباح اليوم، كما أعلنت الشركة أنه تم البدء في أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وسرعة الاتصال عبر الخط الساخن حال تعرضهم لأى أزمات بسبب نقص مياه الشرب للعمل على توفير "تنكات" وسيارات تابعة للشركة. وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المياه عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
سرطان-الثدي

ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.
حبوب منع الحمل

رئيس شعبة الأدوية: مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل

"مولود كل 15 ثانية"، كانت العبارة صادمة لأعضاء لمجلس النواب العام الماضى عقب البيان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، الذى أكد رتفاع عدد السكان خلال 145 يوما بزيادة 800 ألف نسمة، ليصل إلى 97.8 مليون نسمة بالداخل، وذلك بحسب الساعة السكانية فى نهاية عام 2018، وهو ما دفع النواب للبحث عن حلول للحد من الزيادة أولها الموافقة على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، وقرار رفع الدعم عن الطفل الثالث، ومؤخرا مطالبة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان بتصنيع وسائل منع الحمل فى مصر بدلا من استيرادها.
سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
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