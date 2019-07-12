بعد تدريبهم.. هل ينجح عمال القطارات فى وقف التحرش؟

اتخذت هيئة السكك الحديدة الخطوة الأولى فى مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة من خلال تدريب دفعة من العاملين وتأهيلهم لذلك.. فهل تعمم التجربة؟

تحرير:هالة صقر ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

تعد ظاهرة التحرش من أكثر الظواهر التى تؤرق النساء على مستوى العالم وتقيد حريتهن، وكذا الحال في مصر، ما دفع المنظمات النسائية، لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، خاصة مع صعوبة إثبات التحرش الجنسى، ولأن كافة الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن أغلب حالات التحرش تحدث فى المواصلات العامة، بدأت هيئة السكة الحديد فى التحرك لمواجهة الظاهرة من خلال تدريب العاملين لديها على طرق نشر الوعى لمكافحة التحرش داخل القطارات، بما يكفل حرية المرأة، ولكن هل تنجح التجربة وتستمر داخل القطارات، ويتم تعميمها بوسائل المواصلات؟

التحرش اتفق العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية المصرية والدولية، على أن التحرش هو توجيه أي نوع من الكلمات غير المرغوب فيها، والأفعال التي لها طبيعة جنسية أو تحتوي على إيحاء جنسي، والتي من شأنها أن تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد المباشر أو

التحرش

اتفق العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية المصرية والدولية، على أن التحرش هو توجيه أي نوع من الكلمات غير المرغوب فيها، والأفعال التي لها طبيعة جنسية أو تحتوي على إيحاء جنسي، والتي من شأنها أن تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد المباشر أو غير المباشر، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، وهو سلوك غير قانوني تجاه شخص ما يسبب له معاناة نفسية أو عاطفية عن طريق التواصل غير المرغوب فيه مع الشخص بشكل متكرر دون مبرر، أو التعرض لشخص ما بالتهديد أو الإهانة أو استخدام أي لغة مسيئة.

وفي المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري يعرف المتحرش بأنه كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. (اقرأ أيضا: «كانت سكرانة».. ضبط سائق تحرش بفتاة خليجية بالجيزة)

ارتفاع نسب التحرش فى مصر

ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير، أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرضن لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم.

وتؤكد دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة عن التحرش الجنسي عام 2008، أن 83% من النساء المصريات يتعرضن لشكل من أشكال التحرش، 64,1% منهن يتعرضن للتحرش بصفة يومية، و33,9% يتعرضن للتحرش أكثر من مرة وليس بصفة دائمة. (اقرأ أيضا: «بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي)

السكة الحديد تواجه التحرش

شهدت هيئة السكة الحديد، أمس الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من المدربين الذين تم إعدادهم لنشر الوعي لمكافحة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة بكل الطرق التي تكفل حماية المرأة.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد خلال الحفل، إن الهدف من انعقاد هذه الدورات هي إعداد عاملين مؤهلين للتعامل مع الجمهور لنشر الوعي والسلوك القويم بما يحفظ كرامة المرأة وحريتها والتأكيد أن قطارات السكة الحديد آمنة للسيدات، مضيفا أن الهيئة تقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية داخل القطارات للحد من ظاهرة التحرش والمضايقات بالسيدات. (اقرأ أيضا: رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش)

آراء نسوية

تقول هادية عبد الفتاح، الناشطة النسوية ومؤسس مبادرة "مش هنسكت على التحرش"، لـ"التحرير"، إن كافة الإحصائيات الرسمية الخاصة بظاهرة التحرش أكدت أن 99% من التحرش الجنسى يحدث فى المواصلات العامة، لذا السيدات يواجهن أغلب مشكلاتهن أثناء ركوب المواصلات العامة، ولأن القطار الوسيلة الأكثر استخداما للتنقل بين المحافظات، فانتشار التحرش به يقلل من فرص السيدات فى الحصول على فرص عمل جيدة فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة.

وأشادت بما قامت به هيئة السكة الحديد من تدريب العاملين لمواجهة التحرش من خلال نشر الوعى ضد هذه الظاهرة التى تعانى منها السيدات، مشددة على أن التحرك فى قضية التحرش تجاه المواصلات العامة من الأمور الهامة للغاية فى خطة الحد من الظاهرة فى المجتمع، وخاصة أن المواطن البسيط قد لا يعرف ما معنى التحرش ويظن أنه مجرد معاكسة.

وتوضح عبد الفتاح، أن الأهم من مبادرة السكة الحديد هو الاستمرارية فى نشر الوعى فى القطارات بشكل واقعى، ومحاولة تعميم التجربة فى المواصلات العامة، حتى لا تجبر المرأة على اللجوء للمواصلات الخاصة ذات التكلفة المادية المرتفعة، لأن النساء يحتاجن الأمان، مطالبة ألا تكون التجربة مجرد تدريب فقط، بل لا بد من أن تستمر وتنفذ على أرض الواقع.

وترى انتصار السعيد الناشطة النسوية ومديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، أن الفكرة جيدة وتتمنى أن يتم تعميمها على جميع وسائل المواصلات العامة من أجل اقلضاء على جريمة التحرش الجنسى فى مصر، وإنهاء القبول المجتمعى لها، من خلال التوعية المجتمعية، متوقعة نجاحها على أرض الواقع من خلال الاهتمام بتدريب العاملين والعاملات وبناء قدراتهم ليصبحوا أكثر وعيا تجاه المشكلة ويتمكنوا من محاربة الظاهرة بالقطارات.

وتؤكد السعيد لـ"التحرير"، أن الفكرة ستكون أكثر نجاحا فى الواقع من خلال إقناعهم بكونها جريمة لها عقاب قانونى، وبالتالى سيعملون على نقل الفكرة لزملائهم ومجتمعاتهم، ويتم تعميمها فعليا من خلال اعتماد أماكن العمل وتقديم الخدمات للجماهير.