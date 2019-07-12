جريمة

شرطة المرافق تتصدى لإشغالات عثمان محرم في الطالبية

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
إزالة إشغالات
إزالة إشغالات
حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط قطعة سلاح أبيض وقضية اتجار في المخدرات والتحفظ على عدد من المشتبه فيهم،
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رفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة بأكتوبر

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت قطاع أكتوبر تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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الشرطة تداهم «دواليب الكيف» في الجيزة

جهود مضنية بذلها رجال الشرطة طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
نقل مصابين - أرشيفية

بينهم روسيتان ولبنانية..إصابة 5 في حادث تصادم بمطروح

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان روسيتان وأخري لبنانية الجنسية، فجر اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بعضهما البعض، بالكيلو 140 بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية - الساحلى، بالكيلو 140، مما أدى إلى وقوع إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفسيات لتلقى العلاج.
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (2)

الشرطة تداهم «دواليب الكيف» في الجيزة

جهود مضنية بذلها رجال الشرطة طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
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القبض على 31 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

انتشار أمني مكثف لتأمين زوار المنطقة الأثرية

شهدت المنطقة الأثرية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتأمين احتفالات المصريين بذكرة ثورة 30 يونيو، وسط انتشار أمني من رجال شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع فرقة الهرم، في الوقت الذي نفذت فيه إدارة شرطة المرافق حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين والسياح، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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