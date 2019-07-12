شرطة المرافق تتصدى لإشغالات عثمان محرم في الطالبية
تحرير:محمد الشاملي
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
إزالة إشغالات
حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.
وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط قطعة سلاح أبيض وقضية اتجار في المخدرات والتحفظ على عدد من المشتبه فيهم،
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.
وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط قطعة سلاح أبيض وقضية اتجار في المخدرات والتحفظ على عدد من المشتبه فيهم، بالإضافة إلى تنفيذ 7 أحكام قضائية متنوعة.
كما أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 180 حالة تعدٍّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات.
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