مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

منتخب الجزائر

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.

ونشرت القناة الفرنسية، مقطع فيديو يظهر محسوبين على مشجعي منتخب الجزائر يقتحمون وينهبون محل تجاري في شارع «الشانزيليزيه». وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن امرأة لقيت مصرعها وأصيبت ابنتاها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما فقد أحد مشجعي منتخب الجزائر السيطرة على سيارته فدهس عائلة بأكملها، مساء أمس