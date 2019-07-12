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مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.
ونشرت القناة الفرنسية، مقطع فيديو يظهر محسوبين على مشجعي منتخب الجزائر يقتحمون وينهبون محل تجاري في شارع «الشانزيليزيه». وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن امرأة لقيت مصرعها وأصيبت ابنتاها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما فقد أحد مشجعي منتخب الجزائر السيطرة على سيارته فدهس عائلة بأكملها، مساء أمس
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سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
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رعشة ميركل تثير التكهنات.. ممَ تعاني المستشارة؟

عندما تظهر أية أعراض مرضية على زعيم لدولة ما، خلال مناسبة رسمية وأمام عدسات الكاميرات، حينها يصبح الأمر قضية رأي عام وتنتشر الأقاويل حول حالته الصحية والسبب وراء ذلك. إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حاولت تجاهل تلك الأقاويل، إلا أن رعشة جسدها أمام عدسات المصورين فضحتها، ما دفعها للتأكيد على أنها بحالة صحية جيدة. حيث اضطرت، ميركل، اليوم الخميس، إلى الجلوس أثناء النشيد الوطني في حفل رسمي، في تغيير نادر في البروتوكول، محاولة السيطرة على الرعشة التي تعرضت لها ثلاث مرات، علنا في أقل من شهر.
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

على مدى سنوات طويلة، كانت الصناعات العسكرية صداعا في رأس الحكومات الألمانية، خاصة أنها كانت تسعى لإخماد نيران النقد الموجه لبرلين بشكل دائم بسبب صادراتها العسكرية المختلفة، وهو الأمر الذي تعهدت به ألمانيا خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تعهدات ألمانيا، فإنها حققت مستويات ضخمة من صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جاء في ضوء العديد من الظروف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ما أسهم في تصدير أزمة كبيرة لبرلين.
وقفة-لدعم-إيمانويلا (2)

36 عاما.. استمرار لغز اختفاء إيمانويلا في الفاتيكان

في أمسية صيف حارة عام 1983، أعدت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حقيبة "الفلوت"، وخرجت من منزل عائلتها داخل الأسوار الشاسعة لمدينة الفاتيكان. حيث قامت إيمانويلا أورلاندي بهذه الرحلة، من شقتها إلى درس الموسيقى في وسط روما، مرات لا تحصى. إيمانويلا ابنة موظف بارز في الفاتيكان، حيث عمل والدها إركولي كاتبا في منزل البابا، كانت تستقل الحافلة إلى خارج المدينة المقدسة لتلقي الدروس في كاتدرائية سانت أبوليناري. ويتذكر شقيقها الأكبر بيترو طفولتهما الساحرة، حيث كانا يلعبان في حدائق الفاتيكان، وكان البابا يوحنا بولس الثاني يتوقف ويتحدث إلى الصغار وهم يلعبون.
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غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم.. الموساد يغتال الأديب غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، وشهد عام 1937 إبرام «اتفاقية سعد آباد» بين كل من: العراق، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، ضد الحركة الكردية، وعام 1972 اغتيل الأديب والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، على يد الموساد، بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.
ماكرون

ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
حريق

مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
طائرة الأحلام (5)

رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
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