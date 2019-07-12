جريمة

الشرطة تداهم «دواليب الكيف» في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
مواد مخدرة
مواد مخدرة
جهود مضنية بذلها رجال الشرطة طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 22 متهمًا في قضايا اتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 650 جراما من مخدر الحشيش، و700 قرص مخدر، و120 جرام هيروين و450 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على متهم في قضية دفاع
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رفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة بأكتوبر

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت قطاع أكتوبر تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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شرطة المرافق تتصدى لإشغالات عثمان محرم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
نقل مصابين - أرشيفية

بينهم روسيتان ولبنانية..إصابة 5 في حادث تصادم بمطروح

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان روسيتان وأخري لبنانية الجنسية، فجر اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بعضهما البعض، بالكيلو 140 بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية - الساحلى، بالكيلو 140، مما أدى إلى وقوع إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفسيات لتلقى العلاج.
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القبض على 31 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
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مباحث التموين تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
سلاح-ومخدرات

سقوط 20 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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