رمضان ينشر فيديو لعمر الشريف حين اختاره «ولي العهد»

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

محمد رمضان

وجه الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة، رسالة إلى النجم العالمي الراحل عمر الشريف، في ذكرى وفاته، التي تحل في 10 يوليو من كل عام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وتذكر رمضان موقفا جمعه بالفنان الراحل خلال بداياته، وكيف كان لهذا الموقف تأثير كبير فيه، إذ قال: "أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل عمر الشريف، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض. لا أنسى ذكرى وفاتك، وأيضا لا أنسى كلماتك عني عندما كان عمري تسعة عشر عاما، في عز بدايتي الصعبة، وكنت على وشك اليأس".

وتابع: "كلامك أعطاني الصبر والقوة، وجعل طموحي ليس له حدود، بعد البرنامج خرجت من ماسبيرو ركبت أتوبيس هيئة النقل العام من محطة عبد المنعم رياض متجها إلى بيتي في المنيب ومن فرحتي قلت للكمسري وأنا باخد منه تذكرة الأتوبيس الكلام اللي عمر الشريف قاله عني افتكرني مجنون". ومع تلك التدوينة، شارك رمضان مقطع فيديو