برشلونة لن يقدم جريزمان للجماهير حماية للاعب

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

أنطوان جريزمان

وصل برشلونة للمرحلة الأخيرة في عملية ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن دفع البرسا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 120 مليون يورو، ولا ينسى أي أحد من داخل النادي أو من المشجعين، الفيلم الوثائقي الذي صوره جريزمان العام الماضي للإعلان عن رفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني واستمراره في صفوف أتلتيكو مدريد لعام إضافي، وبالتالي لن يحظى جريزمان بشعبية كبيرة عند وصوله إلى قلعة الكامب نو، وبالتالي تخطط إدارة البرسا لعدم فتح الباب أمام الجماهير عند تقديم النجم الفرنسي.

ويلعب برشلونة على فكرة إجراء إصلاحات بملعب الكامب نو لن تسمح بتقديم جريزمان في الملعب، على الرغم من تقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج للجماهير الأسبوع الماضي، ولكن لم يتم تقديم الحارس نيتو للجماهير أيضًا بسبب بدء الإصلاحات في الملعب. وسبق أن قدم برشلونة لاعبين في الملعب الصغير، الذي يلعب عليه الفريق

ويلعب برشلونة على فكرة إجراء إصلاحات بملعب الكامب نو لن تسمح بتقديم جريزمان في الملعب، على الرغم من تقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج للجماهير الأسبوع الماضي، ولكن لم يتم تقديم الحارس نيتو للجماهير أيضًا بسبب بدء الإصلاحات في الملعب.



وسبق أن قدم برشلونة لاعبين في الملعب الصغير، الذي يلعب عليه الفريق الرديف، ولكن هذا الخيار مستبعد أيضًا بسبب وجود عرض فني يتم تقديمه في الوقت الحالي على الملعب.



وبالتالي لن يتم تقديم جريزمان للجماهير، وستكون أول مقابلة بينهم يوم 4 أغسطس المقبل في مباراة خوان جامبر، ولا تزال هناك 3 أسابيع متبقية على موعد تلك المباراة ستعمل فيها الإدارة بقوة على تحسين صورة اللاعب الفرنسي، والذي سيحاول بدوره على جذب ود الجماهير.