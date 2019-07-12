رياضة

برشلونة لن يقدم جريزمان للجماهير حماية للاعب

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
وصل برشلونة للمرحلة الأخيرة في عملية ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن دفع البرسا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 120 مليون يورو، ولا ينسى أي أحد من داخل النادي أو من المشجعين، الفيلم الوثائقي الذي صوره جريزمان العام الماضي للإعلان عن رفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني واستمراره في صفوف أتلتيكو مدريد لعام إضافي، وبالتالي لن يحظى جريزمان بشعبية كبيرة عند وصوله إلى قلعة الكامب نو، وبالتالي تخطط إدارة البرسا لعدم فتح الباب أمام الجماهير عند تقديم النجم الفرنسي.
ويلعب برشلونة على فكرة إجراء إصلاحات بملعب الكامب نو لن تسمح بتقديم جريزمان في الملعب، على الرغم من تقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج للجماهير الأسبوع الماضي، ولكن لم يتم تقديم الحارس نيتو للجماهير أيضًا بسبب بدء الإصلاحات في الملعب. وسبق أن قدم برشلونة لاعبين في الملعب الصغير، الذي يلعب عليه الفريق
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فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
نيمار (5)

تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
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نيمار (4)

بويول عن عودة نيمار: لا يجب النظر دائمًا إلى الماضي

يرى قائد برشلونة السابق، المدافع الإسباني كارليس بويول، أن جماهير العملاق الكتالوني ستدعم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في حال انضم لصفوف الفريق، وذلك على الرغم من تعرضه لصافرات الاستهجان في آخر زيارة له لملعب الكامب نو. وفي هذا الشأن قال بويول: "أولًا يتوجب على جريزمان الانضمام إلى برشلونة، وحينها سيحصل على دعم الجماهير، كما هو الحال مع باقي لاعبي البرسا، ولكن عليه أن يأتي أولًا، وأن لا ينتظر أي دعم قبل إتمام تلك الخطوة، ومن ثم سيكون هناك تناغم بينه وبين باقي اللاعبين فهذا هو حال اللاعبين الكبار، ولكن على المدرب أن يجد التوازن المناسب".
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فيليكس لا يخشى المقارنات مع جريزمان في أتلتيكو

قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد جواو فيليكس، اليوم الإثنين، والذي سيرتدي القميص رقم 7، ليؤكد الدولي البرتغالي انضمامه إلى الروخيبلانكوس بهدف كتابة تاريخ لنفسه رفقة الفريق الإسباني، وسيعاني فيليكس في الفترة المقبلة، من عقد مقارنات بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لكونهما من بلد واحد هو البرتغال، إلى جانب التألق الشديد لرونالدو رفقة ريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس العام الماضي، ولكن يبدو أن فيليكس يملك رأيا آخر بشأن هذه المقارنات، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
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تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
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