رياضة

يورجن كلوب يعدد مكاسب الفوز على روفرز بسداسية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن فوائد فوز الريدز على ترانمير روفرز، بسداسية نظيفة، كما ناقش مستقبل لاعبه ريان بروستر، وذلك عقب المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك. واستهل الريدز جدول مبارياته الودية السبعة بانتصار كبير، شهد نصف دستة أهداف سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وظهر كلوب سعيدًا بأداء فريقه، حيث لعب بتشكيلتين مختلفتين تمامًا في شوطي اللقاء، وشرح السبب خلال تصريحاته الإعلامية بعد المباراة.
وقال كلوب: "لقد كان الأداء رائعًا، وقدمنا كرة جيدة، وأعجبني كثيرًا، جميع المواقف الفردية، ولعبنا المباراة بتكتيك ذكي، وتدربنا لمدة أسبوع واحد فقط ثم قدمنا مباراة كهذه، لقد أعجبني ذلك". وفيما يخص ما إذا كان يريد التقليل من أداء بروستر، قال: "لماذا أقلل منه؟ أنا فقط لا أريد التحدث بعد مباراة كهذه عن
اقرأ المزيد
فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
نيمار (5)

تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - برشلونة (2)

تعديلات في مواعيد مباريات ليفربول في البريميرليج

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن مواعيد مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعديلات بسبب ضغوط أصحاب حقوق البث لتفادي عدم إذاعة المباريات التي تم تحديدها، حيث أكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي أن أول مباراة تم تعديلها هي مباراة آرسنال بالجولة الثالثة وتحديد موعد الخامسة والنصف مساءً بتوقيت إنجلترا بدلًا من إقامتها عصرا. التعديل الثاني كان لمباراة الريدز أمام بيرنلي والتي ستقام على ملعب تيرف مور في تمام الخامسة والنصف مساءً بدلًا من إقامتها عصرًا، وذلك لضمان نقل المباراتين عبر شبكة سكاي سبورتس.
تتويج-ليفربول‎ (3)

مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org