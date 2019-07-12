يورجن كلوب يعدد مكاسب الفوز على روفرز بسداسية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

يورجن كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن فوائد فوز الريدز على ترانمير روفرز، بسداسية نظيفة، كما ناقش مستقبل لاعبه ريان بروستر، وذلك عقب المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك. واستهل الريدز جدول مبارياته الودية السبعة بانتصار كبير، شهد نصف دستة أهداف سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وظهر كلوب سعيدًا بأداء فريقه، حيث لعب بتشكيلتين مختلفتين تمامًا في شوطي اللقاء، وشرح السبب خلال تصريحاته الإعلامية بعد المباراة.

وقال كلوب: "لقد كان الأداء رائعًا، وقدمنا كرة جيدة، وأعجبني كثيرًا، جميع المواقف الفردية، ولعبنا المباراة بتكتيك ذكي، وتدربنا لمدة أسبوع واحد فقط ثم قدمنا مباراة كهذه، لقد أعجبني ذلك". وفيما يخص ما إذا كان يريد التقليل من أداء بروستر، قال: "لماذا أقلل منه؟ أنا فقط لا أريد التحدث بعد مباراة كهذه عن

وقال كلوب: "لقد كان الأداء رائعًا، وقدمنا كرة جيدة، وأعجبني كثيرًا، جميع المواقف الفردية، ولعبنا المباراة بتكتيك ذكي، وتدربنا لمدة أسبوع واحد فقط ثم قدمنا مباراة كهذه، لقد أعجبني ذلك".



وفيما يخص ما إذا كان يريد التقليل من أداء بروستر، قال: "لماذا أقلل منه؟ أنا فقط لا أريد التحدث بعد مباراة كهذه عن اللاعب الذي سجل هدفين، شاهدت مباراة جيدة حقًا وريان لاعب رائع".



وحول ما إذا كان ينتظر بروستر موسمًا كبيرًا، قال: "100% نعم، ولكن مجددًا هذا يعتمد عليه، فبقاء أوريجي خبر سار بالطبع، وبوبي فيرمينو لا يزال هناك. ريان بروستر مهاجم كبير، وموهبة كبيرة، وعليه أن يلعب في مراكز مختلفة لأن رأس الحربة ممتلئ. أعتقد أنه قد يلعب في مركز الجناح، وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور، ستتاح الفرصة أمامه بلا شك".

