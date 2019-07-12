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مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد

تحرير:أمينة محمود ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.
للدخول على رابط النتيجة (اضغط هنا)من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر أمس الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم
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طقس-حار-مياه

طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
العميد سامح فؤاد

وفاة ضابط بأزمة قلبية أثناء مباراة الجزائر وكوت ديفوار

توفى العميد سامح فؤاد، مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، أثناء تواجده على رأس القوات المشاركة فى تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار، التى أقيمت، الخميس، على استاد السويس الرياضي. وقال مصدر أمنى إن العميد الراحل سامح فؤاد كان يشرف على مجموعة من قوات التأمين بالاستاد، إذ أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحى، لكنه فارق الحياة عقب وصوله. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشيع جثمان الراحل، اليوم الجمعة، من مسجد الغريب فى جنازة عسكرية، تقديرا لتفانيه فى عمله، إذ توفى أثناء خدمته.
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«التعليم» تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة

كشف خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة عن أنه سيتم إعلان نسب النجاح في الثانوية العامة وقائمة أوائل الطلاب، الأحد المقبل، بمؤتمر صحفي ستعقده وزارة التعليم على أن تكون في المدارس الإثنين منتصف يوليو. وقال عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" إنه ما زالت أعمال مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل مستمرة ولم تنته بعد. وكانت مصادر بوزارة التعليم كشفت عن أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإعلان نتيجة الثانوية العامة
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الرفاعي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو)

في خطوة تحاكي ما أقبلت عليه دولة الإمارات بإنشاء وزارة مهمتها رسم الابتسامة وتحقيق السعادة للمواطنين، أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا. وقال "الرفاعي" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر. وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية هو تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
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65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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التعليم تحسم جدل تسريب نتيجة الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن كنترول الثانوية العامة مؤمّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميا عبر موقع الوزارة، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
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التعليم: 88.6% نسبة النجاح في الجبر والهندسة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة والفراغية، البالغ عددها 4 آلاف و656 ورقة، أسفرت عن نجاح 4 آلاف و126 طالب وطالبة بنسبة نجاح 88.6%.
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