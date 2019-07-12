مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد

تحرير:أمينة محمود ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

طلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.

للدخول على رابط النتيجة (اضغط هنا)من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر أمس الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم