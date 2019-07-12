مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد
تحرير:أمينة محمود
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
طلاب الثانوية العامة
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.
للدخول على رابط النتيجة (اضغط هنا)من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر أمس الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم
للدخول على رابط النتيجة (اضغط هنا)
من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر أمس الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن كنترول الثانوية العامة مؤمّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميا عبر موقع الوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن العمل داخل الكنترول يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، وأن اختيار مسئولي الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبل الجهات المختصة، وكل جزء في الكنترول يحظى بطابع السرية الكاملة ولا يستطيع أحد الوصول إليه. (التفاصيل)