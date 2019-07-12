رفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة بأكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

حملة لإزالة الإشغالات

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت قطاع أكتوبر تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.

شارك في الحملة التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد عبد التواب، ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. في مجال المرافق أسفرت جهود الحملة عن رفع 30 طن قمامة و107 حالات تعد متنوعة