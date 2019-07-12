مهرجان القاهرة ينعي يوسف رزق الله: فارس السينما رحل

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

يوسف شريف رزق الله

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكتبت صفحة المهرجان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".

رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر 1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، ورئيس قطاع التعاون