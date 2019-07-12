مهرجان القاهرة ينعي يوسف رزق الله: فارس السينما رحل
تحرير:التحرير
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
يوسف شريف رزق الله
نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وكتبت صفحة المهرجان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".
رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر 1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، ورئيس قطاع التعاون
رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر 1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، ورئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى 2007 - 2019، ورئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي 2011 - 2012. (اقرأ أيضًا.. يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي)
كما عمل معدا لبرنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذى بدأ عام 1975، وشارك الإعلامية درية شرف الدين في تقديم كثير من حلقات البرنامج، ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام 1980، وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصري من إعداده مثل "نجوم وأفلام".