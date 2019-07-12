تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

يوسف شريف رزق الله

قال أحمد ابن الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه ستؤدى صلاة الجنازة على والده من مسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، ومن هناك سيشيع جثمانه. رزق الله، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة. ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".

رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون الدولى