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تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
قال أحمد ابن الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه ستؤدى صلاة الجنازة على والده من مسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، ومن هناك سيشيع جثمانه. رزق الله، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة. ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".
رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون الدولى
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وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.
ريهام سعيد

في تسجيل صوتي.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة جديدة إلى جمهورها ومتابعيها، أوضحت خلالها تفاصيل حالتها الصحية. وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»: «لكل الناس المهتمين بالتفاصيل الطبية لحالتي الصحية، حبيت أوضح حالتى إيه وأحمد الله علي كل شىء». وأرفقت ريهام بما كتبته مقطعا صوتيا مسجلا لها، قالت فيه: «مساء الخير، فى الحقيقة فيه حاجات كتير قوى عايزة أتكلم عنها، وحاجات كتير عايزة أرد عليها، لكن خلونى أتكلم باستفاضة بعدين لما أبقى صحيا أحسن من دلوقتى، فى الحلقة على الحياة لو ربنا أراد ورجعت مرة تانية».
رانيا يوسف

رانيا يوسف تعتذر إلى الجمهور السعودي لهذا السبب

تسبب موقف الفنانة رانيا يوسف الداعم لمقترح إسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، في جلب الكثير من المتاعب عليها، فقد تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الانتقادات، من جانب الجمهور السعودي، الذي اتهمها بأنها تتدخل في شئون المملكة الداخلية. وخرجت "رانيا يوسف"، اليوم الخميس، لإيضاح الأمر، إذ نشرت اعتذارًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت فيه أنها لم تقصد الإساءة إلى أحد، وكتبت: "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق".
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مهرجان القاهرة ينعي يوسف رزق الله: فارس السينما رحل

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكتبت صفحة المهرجان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".
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وفاة يوسف شريف رزق الله مدير مهرجان القاهرة

توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وذلك رغم أن زوجة الناقد، أعلنت أول من أمس الأربعاء، عن استقرار حالته الصحية، وذلك عقب دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفشل كلوي، إلا أن الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يقول: "ببالغ الحزن تنعي مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان شرم الشيخ السينمائي وفاة الناقد السينمائي الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله".
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يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
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