كلوب: دوري الأبطال أنهى شعور الأسف تجاهي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

يورجين كلوب

أشاد الألماني يورجين كلوب، مدرب ليفربول، بمستوى الثنائي ريان بروستر وأوكسلاد-تشامبرلين، خلال المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك، أمام ترانمير روفرز، وانتهت بفوز الريدز (6-0)، سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وعن ما إذا كان ليفربول سيضم لاعبين سيؤثرون فى تشكيلة الفريق بشكل فوري هذا الصيف، قال كلوب: "لقد جلبناهم بالفعل، فقط أنتم لا تدركون ذلك. ريان بروستر وأوكسلاد- تشامبرلين لم يلعبا العام الماضي، كل اللاعبين الصغار أمام ترانمير روفرز، بمنزلة صفقات جديدة لنا، كل هذا جيد".

وواصل: "الميركاتو لن يغلق قبل 8 أغسطس. كانت أوروبا بأكملها تفكر في إغلاق الميركاتو بشكل مبكر، إلا أن إنجلترا البلد الوحيد الذي فعل ذلك، إذ تم إغلاق سوق الانتقالات قبل جميع الدول الأخرى بثلاثة أسابيع، سنرى ما يمكننا فعله، لكنني لا أعتقد أنه سيكون الميركاتو الأضخم على الإطلاق". وفي ما يخص كون ليفربول

وواصل: "الميركاتو لن يغلق قبل 8 أغسطس. كانت أوروبا بأكملها تفكر في إغلاق الميركاتو بشكل مبكر، إلا أن إنجلترا البلد الوحيد الذي فعل ذلك، إذ تم إغلاق سوق الانتقالات قبل جميع الدول الأخرى بثلاثة أسابيع، سنرى ما يمكننا فعله، لكنني لا أعتقد أنه سيكون الميركاتو الأضخم على الإطلاق".



وفي ما يخص كون ليفربول بطل أوروبا، قد أثر فى اللاعبين، قال: "يجب أن يكونوا سعداء بذلك وسيحصلون على الثقة منه، فزنا باللقب قبل 5 أسابيع وتمتعنا بصيف رائع، بل أفضل صيف على الإطلاق لأن الناس لم يقولوا لي عند أخذ صورة (نحن نشعر بالحزن عليك) وهو ما فعلوه عادة في 5 سنوات ماضية".



وأتم: "كان هذا الصيف أفضل بكثير، لكن الآن نحن هنا، واتخذنا الخطوة التالية وبدا الأمر أمام روفرز، لكن خلال الموسم يتعين علينا الذهاب للفوز بشيء جديد ولا يمكننا أن ننظر دائما إلى الوراء".

