صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

محمد صلاح

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.

وإذا اقترب ليفربول من التتويج باللقب، فمن المنتظر أن يلعب صلاح دورًا بارزًا في ذلك، خاصة أنه سجل مع الريدز في البريميرليج 54 هدفًا على مدى الموسمين الماضيين. ويحتل المركز الثاني في قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي، المهاجم الإنجليزي لفريق توتنهام هاري كين، في الوقت الذي يحتل فيه سيرجيو أجويرو المركز

وإذا اقترب ليفربول من التتويج باللقب، فمن المنتظر أن يلعب صلاح دورًا بارزًا في ذلك، خاصة أنه سجل مع الريدز في البريميرليج 54 هدفًا على مدى الموسمين الماضيين.



ويحتل المركز الثاني في قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي، المهاجم الإنجليزي لفريق توتنهام هاري كين، في الوقت الذي يحتل فيه سيرجيو أجويرو المركز الثالث، بينما يوجد الثنائي ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالمركز الثالث في القائمة.



وسجل رحيم سترلينج 17 هدفًا الموسم الماضي، و18 هدفًا في موسم 2017- 2018، ليحتل المركز الخامس في قائمة المراهنات، بينما يوجد مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي في المركز السادس بقائمة المراهنات.