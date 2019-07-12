رياضة

تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
نيمار
نيمار
يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
ومن اللاعبين المنتظر وصولهم إلى برشلونة أيضًا، النجم الفرنسي أنطوان جريزمان. وعن تلك الصفقة المحتملة قال تشافي: "هو لاعب عظيم ونجم عالمي، تمكن من صناعة الفارق مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، فهو لاعب فريد من نوعه. الأمر ليس رسميا حتى الآن، ولكن يبدو أنه اقترب كثيرا من البارسا، وسيكون صفقة عظيمة". ولا
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فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
محمد-صلاح

صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
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نيمار (4)

بويول عن عودة نيمار: لا يجب النظر دائمًا إلى الماضي

يرى قائد برشلونة السابق، المدافع الإسباني كارليس بويول، أن جماهير العملاق الكتالوني ستدعم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في حال انضم لصفوف الفريق، وذلك على الرغم من تعرضه لصافرات الاستهجان في آخر زيارة له لملعب الكامب نو. وفي هذا الشأن قال بويول: "أولًا يتوجب على جريزمان الانضمام إلى برشلونة، وحينها سيحصل على دعم الجماهير، كما هو الحال مع باقي لاعبي البرسا، ولكن عليه أن يأتي أولًا، وأن لا ينتظر أي دعم قبل إتمام تلك الخطوة، ومن ثم سيكون هناك تناغم بينه وبين باقي اللاعبين فهذا هو حال اللاعبين الكبار، ولكن على المدرب أن يجد التوازن المناسب".
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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