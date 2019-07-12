تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

نيمار

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".

ومن اللاعبين المنتظر وصولهم إلى برشلونة أيضًا، النجم الفرنسي أنطوان جريزمان. وعن تلك الصفقة المحتملة قال تشافي: "هو لاعب عظيم ونجم عالمي، تمكن من صناعة الفارق مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، فهو لاعب فريد من نوعه. الأمر ليس رسميا حتى الآن، ولكن يبدو أنه اقترب كثيرا من البارسا، وسيكون صفقة عظيمة". ولا

ومن اللاعبين المنتظر وصولهم إلى برشلونة أيضًا، النجم الفرنسي أنطوان جريزمان. وعن تلك الصفقة المحتملة قال تشافي: "هو لاعب عظيم ونجم عالمي، تمكن من صناعة الفارق مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، فهو لاعب فريد من نوعه. الأمر ليس رسميا حتى الآن، ولكن يبدو أنه اقترب كثيرا من البارسا، وسيكون صفقة عظيمة".



ولا يشعر تشافي بالقلق من كيفية لعب جريزمان إلى جانب كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز قائلا: "علينا التوجه بالسؤال لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن الخطة التي سيتبعها للاعتماد على الثلاثي معًا".



وأضاف: "بالتأكيد سيصل إلى الخطة المناسبة، فلن يتم التعاقد معه إلا إذا رأى فالفيردي قدرته على اللعب إلى جوار ميسي وسواريز".