هجوم أوروبي على ترامب في أزمته مع سفير بريطانيا

وجد كيم داروش، السفير البريطاني في واشنطن، مساندة كبيرة من الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، في أعقاب استقالته من منصبه بسبب هجوم ترامب على شخصه
لا يزال انتقاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل صَدعًا في العلاقات الطويلة بين أمريكا وبريطانيا، والتي كانت في فترات سابقة أساس توازن القوى العالمية من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء.
انتقادات السفير السير كيم داروش استطاعت إحداث أزمة حقيقية على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كانت تحاول الأخيرة على المستوى الدبلوماسي تخفيف آثار هذا الصدع في العلاقات مع حليفتها السياسية الأولى في العالم.
بعد استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية الهجوم الشخصي الذي قام به الرئيس دونالد ترامب، ساند مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين المبعوث البريطاني المستقيل بشكل واضح، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
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بعد استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية الهجوم الشخصي الذي قام به الرئيس دونالد ترامب، ساند مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين المبعوث البريطاني المستقيل بشكل واضح، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
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وأظهرت صورة تم تغريدها، صباح أمس الخميس، لسفراء من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي مع السفير البريطاني المنتهية ولايته كيم داروش، محاولة لإظهار التضامن معه، حيث كتبت السفيرة الألمانية إميل هابر في مقالها: "يشرفني استضافة زملائي وأصدقائي".
وقال دبلوماسيون من جميع أنحاء العالم لشبكة "سي إن إن"، إن الصورة لا ترمز للتضامن فحسب، بل إنها تعكس أيضا حقيقة أن معظم السفارات قد كتبت برقيات تشبه إلى حد بعيد الرسائل الخاصة التي وصف من خلالها داروش الرئيس الأمريكي وإدارته بأنهم غير أكفاء.
ورأى الدبلوماسيون الذين تحدثوا بشكل منفصل للشبكة الأمريكية، أن داروش كان فقط مرآة للتقييمات التي يسمعونها في أروقة الكونجرس ومن الموظفين داخل البيت الأبيض، وهي أيضا الآراء التي تنعكس على التليفزيون والصحف كل يوم تقريبا.
وقال مسؤول أوروبي مطلع: "الشيء المهم أن أقوله هو أن السفير داروش لم يبلغ عن آرائه الشخصية، بل كان ينقل ما يقوله الناس في واشنطن. لقد كان يتحدث عن أشياء قيلت صراحةً من قبَل العديد من الأمريكيين في واشنطن بمختلف انتماءاتهم السياسية".
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وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن ملاحظات داروش عن البيت الأبيض الفوضوي المنقسم، والرئيس الذي يملأ خطبه بـ"ادعاءات كاذبة وإحصاءات اخترعها"، لم تكن تعبر عن آرائه وحده، في إشارة إلى أن الآراء التي صدرت عن السفير البريطاني في واشنطن تمثل قطاعا كبيرا من البلدان التي ترى أيضا أن هناك عيوبا خطيرة في سياسات البيت الأبيض في الوقت الحالي.
وبحسب المسؤولين الدبلوماسيين، فإن رسائل داروش لم تعكس فقط المعلومات التي تفيد أن العاملين بالسفارات المختلفة في جميع أنحاء واشنطن كانوا يجرون محادثات مع المشرعين والمصادر الأخرى، بل كشفت أيضا عن اتصالات أجروها مع مصادر في البيت الأبيض.
وقالوا إن تلك المعلومات التي وردت في الرسائل التي تم تسريبها خلال الأيام القليلة الماضية، أشارت إلى أن السفير البريطاني كان يتحدث إلى أشخاص يعملون مع ترامب كل يوم، وهو الأمر الذي يزيد من ثقل الكلمات التي وجهها للرئيس الأمريكي.
وقال الدبلوماسي الأوروبي: "لا أعرف ما إذا كان ترامب يدرك هذا من عدمه، لكن داروش لم يخترع هذه الأشياء، وإنما اعتمد على المحادثات الفعلية مع الناس والمسؤولين داخل الإدارة".
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وعلى الرغم من استقالة داروش من منصبه بناءً على طلب من ترامب، تركت هذه الأزمة آثارًا كبيرة في العلاقات بين واشنطن ولندن، لا سيما أنها كانت بمنزلة انعكاس واضح لما يمكن أن تراه الحكومة البريطانية في سياسات ترامب.