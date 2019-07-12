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هجوم أوروبي على ترامب في أزمته مع سفير بريطانيا

وجد كيم داروش، السفير البريطاني في واشنطن، مساندة كبيرة من الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، في أعقاب استقالته من منصبه بسبب هجوم ترامب على شخصه
تحرير:محمود نبيل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
كيم داروش
كيم داروش
لا يزال انتقاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل صَدعًا في العلاقات الطويلة بين أمريكا وبريطانيا، والتي كانت في فترات سابقة أساس توازن القوى العالمية من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء. انتقادات السفير السير كيم داروش استطاعت إحداث أزمة حقيقية على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كانت تحاول الأخيرة على المستوى الدبلوماسي تخفيف آثار هذا الصدع في العلاقات مع حليفتها السياسية الأولى في العالم.
بعد استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية الهجوم الشخصي الذي قام به الرئيس دونالد ترامب، ساند مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين المبعوث البريطاني المستقيل بشكل واضح، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي
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دونالد-ترامب (3)

ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
جاريد كوشنر

«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>
البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
دونالد ترامب

ترامب يستعين بخطة صينية للفوز بانتخابات الرئاسة 2020

لم ينحصر رهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الملفات السياسية للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض في السنوات القليلة المقبلة، بل امتد ليشمل العديد من الجوانب الاقتصادية التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لقيادته للفوز في الانتخابات العام المقبل. ترامب، الذي هو في الأصل رجل أعمال ناجح ومشهور في المجتمع الأمريكي، يرى أن النواحي الاقتصادية يمكن أن ترسم بشكل رئيسي طريقه للفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي قد تحسمه العديد من النتائج المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية.
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دونالد ترامب

بعد انتقاد السفير.. بريطانيا تحاول احتواء غضب ترامب

كشفت الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير البريطاني كيم داروش، عن خلاف واضح في وجهات النظر بين واشنطن ولندن في العديد من الملفات السياسية، والتي بدت إيران على رأسها خلال العامين الماضيين. الأزمة التي اندلعت بعد كشف داروش عن رسائل مُسربة لمحادثات منذ عام 2017، أظهرت نظرة بريطانيا الدبلوماسية للرئيس الأمريكية وسياساته في العديد من الملفات، وبالأخص تلك التي تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض. اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
دونالد ترامب

لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
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