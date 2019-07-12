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صناع السينما ينعون رزق الله: علمنا حب الشاشة الكبيرة

يوسف شريف رزق الله.. كلمات التعازي التي قيلت بعد رحيله المفاجئ صباح اليوم تكفي لكي تعلم كيف كان محبوبًا في نفوس زملائه وأبنائه الذين علمهم حب الشاشة الكبيرة
تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
"فارس السينما".. هكذا وصف النقاد والمخرجون، الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، الذي توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لفشل كلوي، وكانت حالته قد استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعة مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره. الكثير من التعازي قيلت في المتوفى، وكلها اتفقت على تأثيره في غرس حب السينما في نفوسهم.
البداية مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو بيت يوسف شريف رزق الله، الذي أعطاه الكثير طوال سنوات، حيث كان يشغل منصب المدير الفني للمهرجان، وقد كتبت صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وداع الراحل: "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق
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مهرجان القاهرة ينعي يوسف رزق الله: فارس السينما رحل

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكتبت صفحة المهرجان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".
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يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي

لم يكد الوسط الفني يفيق من وقع رحيل الفنان عزت أبو عوف، حتى استيقظ اليوم على صدمة أخرى، برحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة، بعد تعرضه إلى فشل كلوي، وكانت حالته استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعات مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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وفاة يوسف شريف رزق الله مدير مهرجان القاهرة

توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وذلك رغم أن زوجة الناقد، أعلنت أول من أمس الأربعاء، عن استقرار حالته الصحية، وذلك عقب دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفشل كلوي، إلا أن الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يقول: "ببالغ الحزن تنعي مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان شرم الشيخ السينمائي وفاة الناقد السينمائي الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله".
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