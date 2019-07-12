صناع السينما ينعون رزق الله: علمنا حب الشاشة الكبيرة

يوسف شريف رزق الله.. كلمات التعازي التي قيلت بعد رحيله المفاجئ صباح اليوم تكفي لكي تعلم كيف كان محبوبًا في نفوس زملائه وأبنائه الذين علمهم حب الشاشة الكبيرة
"فارس السينما".. هكذا وصف النقاد والمخرجون، الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، الذي توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.
"رزق الله" دخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لفشل كلوي، وكانت حالته قد استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعة مبكرة من اليوم.
الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
الكثير من التعازي قيلت في المتوفى، وكلها اتفقت على تأثيره في غرس حب السينما في نفوسهم.
البداية مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو بيت يوسف شريف رزق الله، الذي أعطاه الكثير طوال سنوات، حيث كان يشغل منصب المدير الفني للمهرجان، وقد كتبت صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وداع الراحل: "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق
البداية مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو بيت يوسف شريف رزق الله، الذي أعطاه الكثير طوال سنوات، حيث كان يشغل منصب المدير الفني للمهرجان، وقد كتبت صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وداع الراحل: "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".
وودع الناقد السينمائي طارق الشناوي، رزق الله، بطريقة خاصة، متذكرًا اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، فيقول: "أخيرا سكنت الآلام.. آخر لقاء لنا قبل 20 يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة، (حينها) جاء (رزق الله) قبل الموعد، وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات، بذاكرة حديدية يحسم كل القرارات، رغم الوهن الذي كان بدايا على الجسد.. قبلته في بداية الجلسة ونهايتها على أمل اللقاء قريبا، ولم أدرك أنها القبلة الأخيرة".
وعبر المخرج الكبير يسري نصر الله عن حزنه الشديد بعد سماعه خبر وفاة صديقه رزق الله، وكتب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عشرة عمر، مش قادر أعبر عن إحساسي بالخسارة لفقدان واحد من أصدق وأنبل الناس اللي إدوا حياتهم للسينما.. مع السلامة يا يوسف". (اقرأ أيضًا.. يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي)
ونعت جمعية النقاد السينمائيين، عبر صفحتها على "فيسبوك"، الراحل، وهو أحد مؤسسي الجمعية، قائلة إنه "المعلم الذي غرس حب السينما في القلوب"، داعية الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وأيضًا، نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بـ"البيت"، بـ"بالغ الحزن والأسى، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله"، مشيرًا إلى ما قدمه الأخير خلال "حياة حافلة أثرت المشهد السينمائي المصري لسنوات طويلة"، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وكتب المخرج سعد هنداوي: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الله يرحم الأستاذ يوسف شريف رزق الله"، فيما قال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم: "يوسف شريف رزق الله ماكنش ناقد سينمائي شاطر بس، لكن كان كمان سينفالي (محب للسينما) بامتياز، وإداري ناجح جدا، وكمان كانت له شخصية قوية ومتميزة ومحبوبة، تخلي أي حد يسكت لما يبدأ في الكلام، رغم إنه مكانش بيحب يتكلم كتير على الفاضية والمليانة زي ناس كتير، فقدنا واحد من أنشط وأنبغ وأطيب من أنجبتهم مصر".
ونعى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات، الدكتور خالد عبد الجليل، الفقيد مؤكدًا أن وفاته مثلت صدمة، حيث كان الراحل علما من إعلام النقد السينمائي الملتزم والمتطور المواكب دائمآ للعصر.
وتقدم عبد الجليل بالتعازى لأسرة الراحل، متمنيآ أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
وكتب المخرج عمرو سلامة، في نعي الراحل: "مع السلامة يا من أحببتنا فى السينما، خالص التعازى لذويه وكل محبين السينما لفقدان واحد من أهم النقاد السينمائيين فى مصر والعالم".
رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر 1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، ورئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى 2007 - 2019، ورئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي 2011 - 2012.
كما عمل معدا لبرنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذى بدأ عام 1975، وشارك الإعلامية درية شرف الدين في تقديم كثير من حلقات البرنامج، ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام 1980، وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصري من إعداده مثل "نجوم وأفلام".