حكاية عصابة الشقيقين و«كنز علي بابا» على الصحراوي
لم تكن رحلة عودة صاحب محل مجوهرات إلى مسقط رأسه كسابقاتها.. إذ استولى شقيقان على حقيبتين من داخل سيارته بداخلهما كمية من المشغولات الذهبية تزن 7 كيلوجرامات
تحرير:محمد الشاملي
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
مشغولات ذهبية
رحلة معتادة يقطعا الجواهرجي السكندري من شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط قاصدا قاهرة المعز وتحديدا منطقة الصاغة الشهيرة لشراء بضاعة جديدة يعود بعدها إلى مسقط رأسه لاستئناف نشاطه التجاري، لكن ثمة جديدا طرأ على تلك الرحلة والسيناريو المعتاد تبدلت أحداثه على يد شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات على الطرق السريعة، إذ استوليا على حقيبتين بداخلهما كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو 7 كيلوجرامات ولاذا بالفرار، ليصاب التاجر بحسرة كبيرة.
منتصف الأسبوع الجاري أعد "صبحي" العُدة للسفر إلى القاهرة بعد اتفاقه مع أحد التجار على صفقة مشغولات ذهبية، ودع أهل بيته بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية على وعد بتجدد اللقاء في المساء "مش هتأخر.. هاخلص المشوار ده وأرجع على طول، اعملوا حسابي على العشاء".
انطلق صاحب الـ42 سنة إلى قاهرة العمز قاصدا
منتصف الأسبوع الجاري أعد "صبحي" العُدة للسفر إلى القاهرة بعد اتفاقه مع أحد التجار على صفقة مشغولات ذهبية، ودع أهل بيته بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية على وعد بتجدد اللقاء في المساء "مش هتأخر.. هاخلص المشوار ده وأرجع على طول، اعملوا حسابي على العشاء".
انطلق صاحب الـ42 سنة إلى قاهرة العمز قاصدا منطقة الصاغة وسط العاصمة، تقابل مع التاجر الذي يتعامل معه منذ فترة طويلة، حظيت أطقم المجوهرات بإعجابه، وجه الشكر لصديقه القديم مودعا إياه إذ ينتظره طريق سفر، قائلا: "عاوز أرجع النهارده.. الجماعة منتظرين على العشاء".
استقل الجواهرجي السكندري سيارته الملاكي وسلك طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، إلا أنه توقف لشراء بعض احتياجاته من استراحة على الطريق لكن لدى عودته اكتشف الطامة الكبرى، سُرقت حقيبتان بداخلهما مشغولات ذهبية تزن 7 كيلوجرامات من داخل السيارة بعد كسر زجاجها.
توجه صبحي معوض إلى قسم شرطة كرداسة الواقع بالقرية الذكية وحرر محضرا باكتشافه كسر الزجاج الخلفى لسيارته الملاكى حال توقفها أمام مجمع محلات كائن قبل محطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وسرقة حقيبة من داخلها تحوى كمية من المصوغات الذهبية تزن نحو 7 كيلوجرامات.
وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير البحث الجنائي وبمشاركة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد طه فودة، مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر، وكيل الفرقة.
بمتابعة خطوط سير مرتكبى الواقعة، أسفرت جهود فريق البحث عن قيام تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين يقيمان بمحافظة الجيزة، سبق اتهام أحدهما في 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضية "سرقة وسائل نقل" بالحبس "سنتين"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج في أثناء توقفها بالطريق العام.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وبحوزتهما 45 ألف جنيه، 15 هاتف محمول، 4 أجهزة "لاب توب"، واعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع كمية من المصوغات الذهبية وأن الهواتف وأجهزة اللاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
تم بإرشادهما ضبط كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها وزنت نحو6,812 كيلوجرام، وسيارة ملاكى استخدمت فى ارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن مكان بيعهما لباقى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين "سيئ النية" وتم ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهمين، وقدم كمية من المصوغات الذهبية بلغ وزنها نحو 497 جراما قام بشرائها منهما نظير مبلغ 337 ألف جنيه.
كما اعترف المتهمان بارتكاب واقعة سرقة سبق أن تم تحرير محضر بشأنها بقسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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