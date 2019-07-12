كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

يورجن كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وواصل: "أنا سعيد بمباراة ترانمير روفرز، ولكنها فترة إعداد صعبة بالنسبة لنا، فساديو ماني تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي سيعود في وقت متأخر، ولاعبونا البرازيليون أنهوا موسمهم الذي امتد 30 شهرا، مثل محمد صلاح، وسوف يحضرون لكننا لن نحصل على فترة إعداد أخرى للموسم الجديد، سيكون أمامنا أسبوع

وواصل: "أنا سعيد بمباراة ترانمير روفرز، ولكنها فترة إعداد صعبة بالنسبة لنا، فساديو ماني تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي سيعود في وقت متأخر، ولاعبونا البرازيليون أنهوا موسمهم الذي امتد 30 شهرا، مثل محمد صلاح، وسوف يحضرون لكننا لن نحصل على فترة إعداد أخرى للموسم الجديد، سيكون أمامنا أسبوع واحد فقط قبل بداية المباريات".



وفيما يخص فان دن بيرج، وهل سيكون جزءًا من تشكيلة الفريق في الموسم الجديد، قال: "هذا يتوقف عليه، أنا أفتح الباب أمام الأولاد ولكن عليهم أن يدخلوا. إنه لاعب رائع، لكن نظرًا لقواعد فيفا، فهو غير متاح في هذه اللحظة".



وأتم المدرب الألماني: "فان دن بيرج يبلغ من العمر 17 عامًا، وعندما تراه لا تفكر في ذلك باستمرار، لكنه لا يزال صغيرًا وأمامه الكثير ليتعلمه. الشيء الجيد هو أن لديه الكثير من الوقت للقيام بذلك".

