دراسة: حمى القش تتسبب في إفراز هرمون القلق

الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل سيلان الأنف نتيجة الحساسية، هم الأكثر عرضة لخطر القلق والاكتئاب في سن السابعة؛ لذا يجب الانتباه جيدًا حتى لا تتطور الإصابة إلى الربو

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

حساسية القش

عندما نتعرض لضغوط الحياة تقلّ قدرتنا على التحمل تدريجيا مع تزايد معدلات القلق والغضب والتوتر، وفي هذه الحالة نلجأ لممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن اكتشف الخبراء عوامل أخرى قد تتسبب في الشعور بالقلق والغضب، حيث يوجد ما يعرف باسم "حمى القش" التي تؤثر بشكل كبير فى الصحة النفسية والعقلية، من خلال تحفيز إنتاج هرمون القلق، ومن ثم لا بد من اتباع بعض طرق الحماية حتى لا تؤثر فى طاقتك اليومية. وذلك نقلا عن "daily mail".

قال بعض الخبراء المتخصصين في الصحة إن حمى مثل حمى القش تتسبب في مشكلات في الصحة النفسية، وذلك من خلال حدوث بعض التقلبات في الهرمونات الجيدة في الجسم، كما اقترحت العديد من الدلائل أن هؤلاء الذين يعانون من الحمى هم الأكثر عرضة للشعور بالتوتر والغضب، أو تظهر عليهم سلوكيات مشابهة لذلك، فوفقا لبعض الأطباء،