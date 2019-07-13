دراسة: حمى القش تتسبب في إفراز هرمون القلق

الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل سيلان الأنف نتيجة الحساسية، هم الأكثر عرضة لخطر القلق والاكتئاب في سن السابعة؛ لذا يجب الانتباه جيدًا حتى لا تتطور الإصابة إلى الربو
عندما نتعرض لضغوط الحياة تقلّ قدرتنا على التحمل تدريجيا مع تزايد معدلات القلق والغضب والتوتر، وفي هذه الحالة نلجأ لممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن اكتشف الخبراء عوامل أخرى قد تتسبب في الشعور بالقلق والغضب، حيث يوجد ما يعرف باسم "حمى القش" التي تؤثر بشكل كبير فى الصحة النفسية والعقلية، من خلال تحفيز إنتاج هرمون القلق، ومن ثم لا بد من اتباع بعض طرق الحماية حتى لا تؤثر فى طاقتك اليومية. وذلك نقلا عن "daily mail".
قال بعض الخبراء المتخصصين في الصحة إن حمى مثل حمى القش تتسبب في مشكلات في الصحة النفسية، وذلك من خلال حدوث بعض التقلبات في الهرمونات الجيدة في الجسم، كما اقترحت العديد من الدلائل أن هؤلاء الذين يعانون من الحمى هم الأكثر عرضة للشعور بالتوتر والغضب، أو تظهر عليهم سلوكيات مشابهة لذلك، فوفقا لبعض الأطباء،
قال بعض الخبراء المتخصصين في الصحة إن حمى مثل حمى القش تتسبب في مشكلات في الصحة النفسية، وذلك من خلال حدوث بعض التقلبات في الهرمونات الجيدة في الجسم، كما اقترحت العديد من الدلائل أن هؤلاء الذين يعانون من الحمى هم الأكثر عرضة للشعور بالتوتر والغضب، أو تظهر عليهم سلوكيات مشابهة لذلك، فوفقا لبعض الأطباء، فإن الشعور بالضيق الناتج عن المرض يزيد من هرمون الإجهاد "الكورتيزول"، الذي بدوره يتداخل مع السيروتونين، وهو هرمون مسؤول عن الحالة المزاجية، ومن ثم تزعج العادات البسيطة؛ مثل التنفس والشعور بالحكة، صاحبها مسببة له الشعور بالغضب والقلق.
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وقال الطبيب أحمد صداغات، أستاذ بجامعة سينسيناتي، إن رد فعل الجسم للحساسية المرضية "سلوك المرض" هو وسيلة لجعل الشخص يدخل في مرحلة التعافي، وعلى الرغم من ردود الفعل التحسسية التي تحدث كرد فعل من الجهاز المناعي، فإن التورم الذي يحدث داخل جسم الإنسان يرتبط أيضا ببعض المشكلات النفسية مثل الاكتئاب. وأضاف قائلا لـ"The Atlantic": "من جانب التطور فإن لدى جميع الحيوانات نفس رد الفعل، ويسمى بالسلو المرضي، وذلك عند الشعور بالمرض، وتحدث هذه التغيرات داخل الجسم، من أجل الحفاظ على الطاقة".
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كما علق قائلا: "تتمثل المشكلة في أنك إذا كنت تعاني من التهاب مستمر في الجيوب الأنفية، فبمرور الوقت يتزايد الالتهاب بشكل كبير، ويتسبب في الشعور بالتوتر، ويدخل الإنسان في حالة سيئة من الاكتئاب، وستقع بعد ذلك في حلقة مفرغة لا يمكنك الخروج منها"، ووجد من خلال تفسير بيولوجي آخر أن المواد الكيميائية المسببة للالتهابات في الجيوب الأنفية ربما تتسرب إلى الدم، وتصل إلى المخ والجهاز العصبي، كما قال الطبيب ساندرو جاليا، من كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن: "توجد بعض الأدلة التي تدور حول أن تطور بعض المشكلات الصحية يعد مرتبطا بشكل كبير باختلال في وظائف الجهاز المناعي".
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ومن رؤية أخرى، قالت مايا ناندا، إخصائية أمراض الحساسية للأطفال: "ليس من الواضح كيف يمكن أن يقوم الكورتيزول بالتحفيز من السيروتونين، ولكن من المحتمل أن يعوق إنتاجه"، كما أخبرت "The Atlantic" أنها في بداية الأمر لاحظت أن مرضاها يعانون من معدلات عالية من الصحة النفسية والعقلية السيئة قبل بضع سنوات، كما أنهم يشعرون بالتوتر والاكتئاب عند مناقشة مرضهم بالحساسية، كما وجدت أن في إحدى الحالات، تبين أن الربو لدى بعض الأطفال كان في الواقع نوبات فزع.
وللتأكد من ذلك قامت بإجراء دراسة على مجموعة من الأطفال البالغين من العمر سبعة أعوام في عام 2016، وكانت النتيجة أن الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل سيلان الأنف نتيجة الحساسية، كانوا أكثر عرضة لخطر القلق والاكتئاب في سن السابعة، وتوجد بعض الدراسات التي توضح أن في أوقات ارتفاع عدد حبوب اللقاح، تزداد خطورة الانتحار بين النساء، فالأشخاص المصابون بالحساسية حول العالم يمثلون 40% وفقا لمنظمة الحساسية العالمية.
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