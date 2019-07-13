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دراسة: حمى القش تتسبب في إفراز هرمون القلق

الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل سيلان الأنف نتيجة الحساسية، هم الأكثر عرضة لخطر القلق والاكتئاب في سن السابعة؛ لذا يجب الانتباه جيدًا حتى لا تتطور الإصابة إلى الربو
تحرير:إسراء سليمان ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
حساسية القش
حساسية القش
عندما نتعرض لضغوط الحياة تقلّ قدرتنا على التحمل تدريجيا مع تزايد معدلات القلق والغضب والتوتر، وفي هذه الحالة نلجأ لممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن اكتشف الخبراء عوامل أخرى قد تتسبب في الشعور بالقلق والغضب، حيث يوجد ما يعرف باسم "حمى القش" التي تؤثر بشكل كبير فى الصحة النفسية والعقلية، من خلال تحفيز إنتاج هرمون القلق، ومن ثم لا بد من اتباع بعض طرق الحماية حتى لا تؤثر فى طاقتك اليومية. وذلك نقلا عن "daily mail".
قال بعض الخبراء المتخصصين في الصحة إن حمى مثل حمى القش تتسبب في مشكلات في الصحة النفسية، وذلك من خلال حدوث بعض التقلبات في الهرمونات الجيدة في الجسم، كما اقترحت العديد من الدلائل أن هؤلاء الذين يعانون من الحمى هم الأكثر عرضة للشعور بالتوتر والغضب، أو تظهر عليهم سلوكيات مشابهة لذلك، فوفقا لبعض الأطباء،
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الحمل-والسرطان

دراسة: الأمهات البدينات ينجبن أطفالا عرضة للسرطان

ينتج عن الإفراط في تناول الطعام بعض المشكلات الصحية مثل السمنة، ومرض السكري والضغط، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ستشعر أن كل شيء في الحياة أصبح صعبًا، مجرد القيام ببعض المهام البسيطة تشعر أنك تبذل مجهودا كبيرا، وليس هذا فقط، ولكن جاء بعض الباحثين بدراسة توضح أن الأطفال الذين يولدون من أمهات يعانين من السمنة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لذا يجب في فترة الحمل اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والعناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "dailymail".
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
العيش في الحدائق

العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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