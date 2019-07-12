غدا.. إعلان نتيجة تظلمات أولى ثانوي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

طلاب أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد بشهر مايو الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس، غدا السبت، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.وقامت الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم العام والثانوي وشئون