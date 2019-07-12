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غدا.. إعلان نتيجة تظلمات أولى ثانوي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
طلاب أولى ثانوي
طلاب أولى ثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد بشهر مايو الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس، غدا السبت، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.
وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.وقامت الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم العام والثانوي وشئون
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القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مناطق حرة ومركز مستثمرين.. مشروعات تنموية بسيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكد مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، إذ يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.
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مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.
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طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
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85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.
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ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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