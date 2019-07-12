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مناطق حرة ومركز مستثمرين.. مشروعات تنموية بسيناء

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكد مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، إذ يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.
وعرض وزير الإسكان تقريرا حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، مؤكدا أن هذه المشروعات هي ثمرة جهد مجموعة عمل ممثل بها عدد من الوزارات، رصدت احتياجات كل منطقة وتحديد الأولويات، حيث تم ارسالها إلى كافة الوزارات،لاستطلاع الآراء بشأنها.وقال الجزار إن المشروعات المزمع تنفيذها في سيناء
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القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
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غدا.. إعلان نتيجة تظلمات أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد بشهر مايو الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس، غدا السبت، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.
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مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.
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طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

رسميا.. مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
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إنشاء صندوقين حكوميين لتأمين طلاب المدارس والأزهر

أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، بيانا، يعلن فيه صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، بهدف توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين.
عاصم الجزار وزير الإسكان

طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.
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طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، تلاحظ أن هناك ديون على البنك لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار جنيه، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي.
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