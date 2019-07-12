مناطق حرة ومركز مستثمرين.. مشروعات تنموية بسيناء

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكد مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، إذ يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

وعرض وزير الإسكان تقريرا حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، مؤكدا أن هذه المشروعات هي ثمرة جهد مجموعة عمل ممثل بها عدد من الوزارات، رصدت احتياجات كل منطقة وتحديد الأولويات، حيث تم ارسالها إلى كافة الوزارات،لاستطلاع الآراء بشأنها.وقال الجزار إن المشروعات المزمع تنفيذها في سيناء