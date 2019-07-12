سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

تعتزم تركيا نشر الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز «إس 400»، التي وصلت إليها اليوم، في محافظة شانلي أورفا، على طول الحدود السورية

تحرير:أحمد سليمان ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

إس 400

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.

وقالت الوزارة التركية في بيان، إن شحنة نظام الدفاع الصاروخي "إس 400"، قد تم وصولها إلى قاعدة "مورتيد" الجوية خارج العاصمة التركية أنقرة. وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن البيان أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية، لتصل إلى 5.7 مقابل الدولار من 5.6775 يوم الأربعاء. من جانبها، أكدت مديرية صناعة الدفاع