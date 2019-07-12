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سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

تعتزم تركيا نشر الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز «إس 400»، التي وصلت إليها اليوم، في محافظة شانلي أورفا، على طول الحدود السورية
تحرير:أحمد سليمان ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
إس 400
إس 400
يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
وقالت الوزارة التركية في بيان، إن شحنة نظام الدفاع الصاروخي "إس 400"، قد تم وصولها إلى قاعدة "مورتيد" الجوية خارج العاصمة التركية أنقرة. وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن البيان أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية، لتصل إلى 5.7 مقابل الدولار من 5.6775 يوم الأربعاء. من جانبها، أكدت مديرية صناعة الدفاع
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مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.
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أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

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36 عاما.. استمرار لغز اختفاء إيمانويلا في الفاتيكان

في أمسية صيف حارة عام 1983، أعدت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حقيبة "الفلوت"، وخرجت من منزل عائلتها داخل الأسوار الشاسعة لمدينة الفاتيكان. حيث قامت إيمانويلا أورلاندي بهذه الرحلة، من شقتها إلى درس الموسيقى في وسط روما، مرات لا تحصى. إيمانويلا ابنة موظف بارز في الفاتيكان، حيث عمل والدها إركولي كاتبا في منزل البابا، كانت تستقل الحافلة إلى خارج المدينة المقدسة لتلقي الدروس في كاتدرائية سانت أبوليناري. ويتذكر شقيقها الأكبر بيترو طفولتهما الساحرة، حيث كانا يلعبان في حدائق الفاتيكان، وكان البابا يوحنا بولس الثاني يتوقف ويتحدث إلى الصغار وهم يلعبون.
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ما هو نظام «إس 400» سبب الأزمة بين تركيا وأمريكا؟

أظهر استطلاع للرأي نُشر في 4 يوليو أن نحو نصف الشعب التركي يؤيد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، على الرغم من تهديدات العقوبات من الولايات المتحدة. حيث كان أحد أهم الأسئلة التي تم طرحها في استطلاع هذا العام الذي أجرته جامعة "قادر هاس" في إسطنبول هو "في ضوء اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو على شراء نظام إس 400 من روسيا وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أنقرة، هل يجب على تركيا إكمال الصفقة؟" قالت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، إن 44% أيدوا الصفقة، بينما قال 24.9% إنه لا ينبغي إتمامها، فيما أعرب 31.1% عدم اهتمامهم بالموضوع.
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ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

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بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

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ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
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