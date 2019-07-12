جريمة

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

الجاني قتل المجني عليهما وأحرق جثتيهما بالبنزين.. والأهالي: "المجني عليه اتغير بعد ما خرج من السجن وكان عايز يربي بنته بالحلال.. والمتهم سيرته مش كويسة"
تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
منزل المجني عليهما
منزل المجني عليهما
خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
ما إن دخل "أحمد شبانة" الذي اقترب من الأربعين عاما السجن ليقضي عقوبته حتى أقامت زوجته "أمل" قضية خلع، وحكمت المحكمة لصالحها. خرج من محبسه ضعيف النظر يعاني من مرض السكر، أخذ طفلته "ملك" صاحبة الـ9 سنوات لتعيش معه بينما هو يخرج كل يوم يكسب قوت يومه من عمله في بيع "البطيخ"، وسارت حياته عادية، إلا أن الثلاثاء
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القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
مدافن

التحقيق في عودة سيدة للحياة ووفاتها مرة أخرى

أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن العثور على سيدة على قيد الحياة داخل مقبرة بقرية «البلاسي» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بعد مرور يوم كامل على دفنها بالمقبرة، منوها بأن الأمر حتى الآن لا يزال في طور التحقيق لبيان حقيقته وأي الروايات هي الحقيقية، وما إذ كانت السيدة عُثر عليها حية وتوفيت مرة أخرى بعد 10 دقائق على فتح المقبرة، أم أنها كانت متوفية من الأساس.
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إصابة بائعة خضروات بطلقة خرطوش من بندقية خفير

أصيبت بائعة خضروات، اليوم الجمعة، بطلقة عن طريق الخطأ خرجت من خفير نظامي في أثناء خدمته على مكتب بريد شريف باشا بمركز بني سويف. البداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بأنه في أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، وإجراؤه احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت "حنان ر"، 31 سنة، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.
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حكاية عصابة الشقيقين و«كنز علي بابا» على الصحراوي

رحلة معتادة يقطعا الجواهرجي السكندري من شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط قاصدا قاهرة المعز وتحديدا منطقة الصاغة الشهيرة لشراء بضاعة جديدة يعود بعدها إلى مسقط رأسه لاستئناف نشاطه التجاري، لكن ثمة جديدا طرأ على تلك الرحلة والسيناريو المعتاد تبدلت أحداثه على يد شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات على الطرق السريعة، إذ استوليا على حقيبتين بداخلهما كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو 7 كيلوجرامات ولاذا بالفرار، ليصاب التاجر بحسرة كبيرة.
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طعن-بالسكين

الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
طعن-بالسكين

قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.
جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
جثة-فتاة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
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