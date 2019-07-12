«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

الجاني قتل المجني عليهما وأحرق جثتيهما بالبنزين.. والأهالي: "المجني عليه اتغير بعد ما خرج من السجن وكان عايز يربي بنته بالحلال.. والمتهم سيرته مش كويسة"

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.

ما إن دخل "أحمد شبانة" الذي اقترب من الأربعين عاما السجن ليقضي عقوبته حتى أقامت زوجته "أمل" قضية خلع، وحكمت المحكمة لصالحها. خرج من محبسه ضعيف النظر يعاني من مرض السكر، أخذ طفلته "ملك" صاحبة الـ9 سنوات لتعيش معه بينما هو يخرج كل يوم يكسب قوت يومه من عمله في بيع "البطيخ"، وسارت حياته عادية، إلا أن الثلاثاء

ما إن دخل "أحمد شبانة" الذي اقترب من الأربعين عاما السجن ليقضي عقوبته حتى أقامت زوجته "أمل" قضية خلع، وحكمت المحكمة لصالحها. خرج من محبسه ضعيف النظر يعاني من مرض السكر، أخذ طفلته "ملك" صاحبة الـ9 سنوات لتعيش معه بينما هو يخرج كل يوم يكسب قوت يومه من عمله في بيع "البطيخ"، وسارت حياته عادية، إلا أن الثلاثاء الماضي كان يخبئ مفاجأة من العيار الثقيل، إذ عُثر على جثته هو وطفلته ملك محروقين ومجردين من ملابسهما.

"روح يا ابني شوف عمك ماخرجش ليه لحد دلوقتي"، جملة قالها "شوقي" وشهرته "آمون" شقيق المجني عليه لابن شقيقه الصغير صاحب الخمس سنوات، كانت بداية اكتشاف الواقعة في السادسة مساء الثلاثاء الماضي.

وما إن دخل "آمون" لشقة شقيقه "أحمد" حتى عقدت الصدمة لسانه، عندما وجد جثة شقيقه عاريا وبجواره طفلته ملك متفحمتين، وبدأ في الصراخ حتى تجمع الأهالي في مشهد مرعب أصابهم بالذهول، لتتحول المنطقة إلى أشبه بثكنة عسكرية.

بدأ رجال المباحث في جمع التحريات وتفريغ الكاميرات القريبة من المكان بحثا عن القاتل، وتبين أن الجاني ليس غريبا وأنه جار الضحية "جودة.م.خ"، 61 سنة، موظف بالمعاش، يعمل مدربا وشهرته "الكابتن".

"التحرير" كان في مسرح الجريمة التي هزت منطقة المثلث بمدينة حلوان؛ لرصد ما جرى في شقة أحمد شبانة، يخيم حزن رهيب على الأهالي وجيران المجني عليه حال حديثهم عن تفاصيل اليوم المشؤوم.

"ملك كانت بتشتري مني شاي وسجاير لأبوها قبل الواقعة بيوم وماشوفتهاش تاني، ويوم التلات سمعت واحدة جارتنا بتقولي أحمد وملك بنته اتقتلوا في الشقة"، تقول "أم تامر"، جارة المجنى عليه، إنها أسرعت إلى الشقة محل الواقعة واصفة الأمر "لقيت الجيران واقفين وآمون أخو أحمد في حالة ذهول بعد ما شاف جثة أخوه وبنته محروقين وعرايا في الصالة، لأن المتهم قلعهم هدومهم قبل ما يولع فيها النار، واللي اكتشف الجريمة واد صغير ابن أخو المجني عليه دخل لقى عمه مقتول وكان بيصرخ ويقول إلحقوني عمي مات".

وتضيف: "المتهم دخل لقي أحمد نايم على السرير ضربه بماسورة حديد وطعنه وسحبه لحد الصالة وقلعه هدومه ودلق عليه البنزين، في اللحظة دي دخلت ملك، لما شافته قبل ما تصرخ كتم نفسها بإيده وخنقها بالإيد التانية وقلعها هدومها وولع فيها جنب أبوها".

قاطعتها إحدى جيرانها: "كان فاكر ملك هتتأخر تحت لحد ما يكون هو خلص جريمته، بس حظها إنها دخلت لقيته لسه هيولع في أبوها وقتلها معاه، منه لله البنت الملاك دي مالهاش ذنب علشان يعمل فيها كده هي وأبوها ويغدر بيهم، المتهم سيرته وحشة من زمان وبيتحرش بالأطفال ومن سنتين ضرب أحمد وعوره".

يتذكر "خالد" الذي يقيم في الطابق الثاني بنفس العقار تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين الجاني والضحية من سنتين، قائلا: "كان فيه مشكلة بين أحمد والمتهم وشكينا فيه كلنا، قولنا يمكن بينتقم منه، إحنا عايزين حق البنت اللي اتقتلت يوم الجمعة اللي فاتت.. ملك جات لمراتي وسرحت لها شعرها وراحت مع أبوها فرح واحد جارنا ويوم التلات.. ماتوا سوا".

تعود الجارة لاستكمال حديثها: "هو ساكن في الشقة اللي جنب أحمد علطول، ماقدرتش أشوف منظر الجثث لما خدتهم الإسعاف كان بشع"، مؤكدة أن "أحمد غلبان وطيب من أول ما خرج من السجن وهو في حاله، كان عايز يربي بنته بالحلال، كان بيحبها أوى وبيقول دي العكاز اللي باتسند عليه، معاه عربية كارو بيبيع عليها بطيخ ويسترزق منها".

جارة أخرى أمسكت طرف الحديث لتضيف: "منه لله ذنبها إيه البنت تموت الموتة البشعة دي، أمها اتطلقت وأبوها مارضيش يسيبها، وخدها تعيش معاه وماتت كمان معاه.. كانت روحه فيها".