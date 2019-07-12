برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

فيرجيل فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة استفسر من ليفربول عن إمكانية ضم فان ديك، وأتى الرد سريعا من ممثلي المدافع الهولندي، الذين أكدوا استحالة حدوث تلك الصفقة على الأقل في المستقبل القريب. ومن المنتظر أن ينضم فان ديك لليفربول لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، غدا السبت، رفقة كل من جوردان هندرسون وجيورجينو

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة استفسر من ليفربول عن إمكانية ضم فان ديك، وأتى الرد سريعا من ممثلي المدافع الهولندي، الذين أكدوا استحالة حدوث تلك الصفقة على الأقل في المستقبل القريب.



ومن المنتظر أن ينضم فان ديك لليفربول لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، غدا السبت، رفقة كل من جوردان هندرسون وجيورجينو فينالدوم وترينت ألكسندر أرنولد.



وحضر فان ديك أمس، مباراة في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، جمعت بين سيرينا ويليامز وسيمونا هاليب.



يذكر أن فان ديك توج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بعدما قاد الريدز للمنافسة على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة، قبل خسارة السباق مع مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط عن الأخير.