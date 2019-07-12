رياضة

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة استفسر من ليفربول عن إمكانية ضم فان ديك، وأتى الرد سريعا من ممثلي المدافع الهولندي، الذين أكدوا استحالة حدوث تلك الصفقة على الأقل في المستقبل القريب. ومن المنتظر أن ينضم فان ديك لليفربول لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، غدا السبت، رفقة كل من جوردان هندرسون وجيورجينو
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يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
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تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
محمد-صلاح

صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
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فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
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فان جال: كيف لم يتوج ميسي بلقب دوري الأبطال 5 سنوات؟

قال المدرب الهولندي لويس فان جال، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من المفترض أن يتوج بعدد أكبر من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشل برشلونة في الفوز باللقب الأوروبي منذ عام 2015، ومن بعدها توج ريال مدريد رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام، وعن ذلك قال فان جال: "أعتقد بأن ميسي يجب عليه التساؤل كيف لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كل ذلك الوقت، أنا أحبه كثيرًا على الصعيد الفردي، فهو أفضل موهبة فردية في العالم، ولكن لماذا لم يتوج بدوري الأبطال لمدة 5 سنوات، كقائد للفريق عليه طرح هذا السؤال".
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عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
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