القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

شركة دابسي

أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأصدرت شركة "دابسي"، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا