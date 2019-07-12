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القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
شركة دابسي
شركة دابسي
أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
وأصدرت شركة "دابسي"، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مناطق حرة ومركز مستثمرين.. مشروعات تنموية بسيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكد مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، إذ يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.
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غدا.. إعلان نتيجة تظلمات أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد بشهر مايو الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس، غدا السبت، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.
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مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.
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طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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رئيس الأركان يتابع التنسيق العسكري

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة وتوفير كل الإمكانيات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميا للالتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين، يحملون راية الدفاع عن الوطن.
dubci

«دابسي» عن رأسمال الشركة: مصري بالكامل

أصدرت شركة "دابسي"، اليوم الثلاثاء، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وبذات الوقت من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض، مؤكدة أن الشركة رأس مالها مصري بالكامل لرجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين.
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ما تريد معرفته عن «دابسي» البديل المصري لأوبر وكريم

على مدار شهور ماضية ارتكزت أخبار وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية حول صفقة استحواذ شركة أوبر العالمية على شركة كريم الإماراتية، المتخصصتين في خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وهو الأمر الذي أحدث حالة انقسام في السوق المصرية بين مؤيد ومعارض للصفقة، ويرى المؤيدون أن كليهما وجهان لعملة واحدة ولا اعتراض على صفقة الاستحواذ، بينما يرى المعارضون أن الصفقة تقلل من فرص المنافسة في السوق، وتؤدي إلى حصر العميل في اختيار وحيد بشركة واحدة، لذا كان لا بد من ظهور شركة جديدة قادرة على تقديم نفس الخدمة.
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بمشاركة قوات مصرية وفرنسية: رمسيس يختتم فعالياته بحرا وجوا

على مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة القوات الفرنسية اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
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