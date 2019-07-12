القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
شركة دابسي
أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
وأصدرت شركة "دابسي"، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا
وأصدرت شركة "دابسي"، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وبذات الوقت من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض، مؤكدة أن الشركة رأس مالها مصري بالكامل لرجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين.
وأكدت "دابسي" أنه تقرر بدء العمل في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، بطاقات بشرية كبرى تلبي طموح السوق المصرية، متلافية تلك المشكلات التي أبدتها شريحة كبيرة من المتعاملين بعد دراستها جيدا، ووضع حلول ملائمة لها. (التفاصيل)