تمارين اليوجا للوجه تجعلك أصغر سنا في شهور

منطقة العين عرضة للانتفاخ والدوائر المظلمة، وكذلك ما بين الحاجب والعين، ويمكن أن تبدو البشرة جافة وتظهر خطوطًا عن الأجزاء الأخرى من الوجه، لأنها تفتقر إلى الغدد الدهنية

تحرير:فيروز ياسر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

يوجا الوجه

يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة للحفاظ على أجسامهم، حيث يخصصون وقتا لمارسة المشي أو الجري أو حتى الذهاب إلى الجيم، لكن في الحقيقة الكثير من السيدات على وجه الخصوص في حاجة إلى تكريس الوقت للحفاظ على صحة وشكل الوجه تجنبا لظهور العلامات الدقيقة ومحاربة الشيخوخة. تشكل العيون المتعبة مصدر قلق خاص لكثير من النساء - والرجال أيضًا، كما أن الجلد الموجود حول منطقة العين أرق عشر مرات من الجلد على بقية الوجه، لذلك فهو أكثر حساسية وعرضة لظهور علامات الشيخوخة.

يمكن أن تنتج الخطوط عن تعبيرات الوجه المعتادة، مثل الابتسام أو التحديق، كما تتشكل التجاعيد بسبب انهيار الكولاجين والإيلاستين -بروتين يقع في الأنسجة الضامة- المحيطين بالعيون، كما هناك بعض التأثيرات الخارجية مثل فرد الجلد عند إزالة المكياج أو العدسات اللاصقة، أو أثناء الإصابة بالحساسية، فالفرك القوي لهذه