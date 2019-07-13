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تمارين اليوجا للوجه تجعلك أصغر سنا في شهور

منطقة العين عرضة للانتفاخ والدوائر المظلمة، وكذلك ما بين الحاجب والعين، ويمكن أن تبدو البشرة جافة وتظهر خطوطًا عن الأجزاء الأخرى من الوجه، لأنها تفتقر إلى الغدد الدهنية
تحرير:فيروز ياسر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
يوجا الوجه
يوجا الوجه
يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة للحفاظ على أجسامهم، حيث يخصصون وقتا لمارسة المشي أو الجري أو حتى الذهاب إلى الجيم، لكن في الحقيقة الكثير من السيدات على وجه الخصوص في حاجة إلى تكريس الوقت للحفاظ على صحة وشكل الوجه تجنبا لظهور العلامات الدقيقة ومحاربة الشيخوخة. تشكل العيون المتعبة مصدر قلق خاص لكثير من النساء - والرجال أيضًا، كما أن الجلد الموجود حول منطقة العين أرق عشر مرات من الجلد على بقية الوجه، لذلك فهو أكثر حساسية وعرضة لظهور علامات الشيخوخة.
يمكن أن تنتج الخطوط عن تعبيرات الوجه المعتادة، مثل الابتسام أو التحديق، كما تتشكل التجاعيد بسبب انهيار الكولاجين والإيلاستين -بروتين يقع في الأنسجة الضامة- المحيطين بالعيون، كما هناك بعض التأثيرات الخارجية مثل فرد الجلد عند إزالة المكياج أو العدسات اللاصقة، أو أثناء الإصابة بالحساسية، فالفرك القوي لهذه
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أفضل الطرق لتجميل الوجه بدون استخدام مكياج

تظن الكثير من النساء، أنها لن تحصل على وجه مشرق إلا بوضع مساحيق التجميل، ولكن ربما تكون الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث إن كثرة استخدام المساحيق تصيب البشرة بالجفاف من ثم شيخوخة مبكرة. لا يوجد أدنى شك في أن جميع النساء مفتونة بوضع المكياج وتريد تجربة الأشكال والأنواع المختلفة للمكياج، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن المكياج يعزز من المظهر، لكن إذا كنتِ لا ترغبين في وضع مساحيق التجميل بكثرة، والظهور بشكل طبيعي؛ فهناك العديد من الطرق التي تجعلك تظهرين بمظهر مشرق:
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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
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أزياء صينية ونقوشات مبهجة.. أسبوع الموضة بباريس

أسابيع الموضة التي تقام في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية دائمًا تحمل العديد من المفاجآت، وتنشر توجها جديدًا للموضة. وهذا الموسم كان مليئا بالتصميمات الجذابة والمنافسات الشرسة، فكما شاركت دور الأزياء العالمية، كان هناك حضور عربي خاص بمجموعة من الفساتين الخارجة عن المألوف. ويستوحي مصممو الأزياء التصميمات من قلب الشارع، ولديهم دور في عكس الحضارات المختلفة التي لديها دور كبير في مختلف البلدان؛ لذا دعنا نتعرف معًا على ما حدث في أول 3 أيام، وما ظهرت به عارضات الأزياء.
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