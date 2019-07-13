تمارين اليوجا للوجه تجعلك أصغر سنا في شهور

منطقة العين عرضة للانتفاخ والدوائر المظلمة، وكذلك ما بين الحاجب والعين، ويمكن أن تبدو البشرة جافة وتظهر خطوطًا عن الأجزاء الأخرى من الوجه، لأنها تفتقر إلى الغدد الدهنية
يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة للحفاظ على أجسامهم، حيث يخصصون وقتا لمارسة المشي أو الجري أو حتى الذهاب إلى الجيم، لكن في الحقيقة الكثير من السيدات على وجه الخصوص في حاجة إلى تكريس الوقت للحفاظ على صحة وشكل الوجه تجنبا لظهور العلامات الدقيقة ومحاربة الشيخوخة.
تشكل العيون المتعبة مصدر قلق خاص لكثير من النساء - والرجال أيضًا، كما أن الجلد الموجود حول منطقة العين أرق عشر مرات من الجلد على بقية الوجه، لذلك فهو أكثر حساسية وعرضة لظهور علامات الشيخوخة.
يمكن أن تنتج الخطوط عن تعبيرات الوجه المعتادة، مثل الابتسام أو التحديق، كما تتشكل التجاعيد بسبب انهيار الكولاجين والإيلاستين -بروتين يقع في الأنسجة الضامة- المحيطين بالعيون، كما هناك بعض التأثيرات الخارجية مثل فرد الجلد عند إزالة المكياج أو العدسات اللاصقة، أو أثناء الإصابة بالحساسية، فالفرك القوي لهذه
يمكن أن تنتج الخطوط عن تعبيرات الوجه المعتادة، مثل الابتسام أو التحديق، كما تتشكل التجاعيد بسبب انهيار الكولاجين والإيلاستين -بروتين يقع في الأنسجة الضامة- المحيطين بالعيون، كما هناك بعض التأثيرات الخارجية مثل فرد الجلد عند إزالة المكياج أو العدسات اللاصقة، أو أثناء الإصابة بالحساسية، فالفرك القوي لهذه المنطقة يؤدي إلى تغيير اللون والانتفاخ.
منطقة العين عرضة أيضًا للانتفاخ والدوائر المظلمة، وكذلك ما بين الحاجب والعين، ويمكن أن تبدو البشرة جافة وتظهر خطوطًا في وقت مبكر عن الأجزاء الأخرى من الوجه، لأنها تفتقر إلى الغدد الدهنية.
ولكن قبل أن تشعرين باليأس ، يمكن أن تساعد يوجا الوجه، في الحفاظ على صحته وأن تبدين أصغر سنا، ولهذا يجب التركيز من اليوم على منطقة العين والرقبة، مع المزيد من التمارين التي تستهدف طرقًا لتحسين تدفق الدم إلى الجلد والعضلات.. تعرفي على 6 طرق تخلصك من دهون الرقبة.. منها الجلوس مستقيما
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للحصول على نتائج أفضل فيجب ممارسة اليوجا يوميا لمدة لا تقل عن 20 أو 30 دقيقة، حيث وجدت دراسة حديثة أن ممارسة يوجا الوجه بانتظام تجعلك تبدين بشكل أصغر سنا أقل من 3 سنوات تقريبا، لذا يجب ممارستها قبل الذهاب إلى السرير أو عند مشاهدة التلفزيون أو أثناء الاستحمام في الحمام.
1- التمرين الأول لتقشير الوجه وتخفيف التوتر
1- ابدئي بوضع السبابة على الجزء العلوي من الخدين، ثم حركي أصابعك للأعلى بحركات مائلة، واستمري لمدة 30 ثانية، مع الضغط برفق.
يساعد هذا التدليك الخفيف على تقشير الطبقة العليا من البشرة برفق، مما يزيد من معدل دوران الخلايا، كما أنه يخفف التوتر
، ويقلل من تغيير خطوط التعبير المرتبطة بالتوتر، كما يمكن استخدم الزيوت النباتية أو هلام العين لمساعدة الأصابع على الإنزلاق بسلاسة.
2- بهذا التمرين يمكن الحد من الانتفاخ والهالات السوداء
باستخدام الإصبع الذي تضعين فيه الخاتم، ابدئي بالضغط برفق على أسفل العين ثم التحرك نحو الداخل، وهكذا حتى التحرك أسفل حاجبك ونحو الحافة الخارجية للعين ، ثم انتقلي بشكل مستدير أسفل عينيك، واستمري على هذا التمرين لمدة دقيقة واحدة.
هذا التمرين يساعد في تحسين تدفع الدم أسفل العين، مما قد يساعد على تقليل ومنع الهالات السوداء والانتفاخ تحت منطقة العين، وأفضل وقت للقيام به عند الاستيقاظ.
3- لتقليل الخطوط بين الحواجب يمكن القيام بهذا التمرين
باستخدام ظهر إصبعيك السبابة والوسط، ضعيهما بين حاجبيك ثم اضغطي بهما قليلا في حركات متناسقة لمدة 20 ثانية، وبعدها ارفعي أصبعيك عن هذه المنطقة ثم كرري التمرين مرة أخرى.
هذا التمرين رائع لتقليل ومنع الخطوط العمودية بين حاجبيك، كما أنه يحفز العضلات، ويزيد الدورة الدموية في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوتر العضلي.
4- الضغط على الجبين برفق
ضعي راحة يدك على الجانب الأيمن من جبينك، ثم اضغطي برفق، وانتقلي إلى جهة اليسار ثم عودي إلى اليمين، وهكذا لمدة 10 ثوانِ.
ذلك التمرين يخفف التوتر في منطقة الجبين، مما يقلل من ضيق العضلات، كما أنه محاولة لتوسيع العينين من خلال تقوية العضلات حولها.