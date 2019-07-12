وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

شهدي نجيب سرور

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.

يذكر أن شهدي شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصر الله في عام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وتميز بعمله مع موقع "الأهرام ويكلي" الذي تميز بمادته وبشكله من حيث التكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها