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تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
صواريخ إس 400
صواريخ إس 400
ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
وذكرت شبكة «سي إن بي سي»، الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة، الدولة العضو في حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ستواجه عقوبات اقتصادية، فضلا عن حرمانها من مشروع تطوير مقاتلة إف 35 الأمريكية، الأغلى في العالم. ومنذ أن أعلنت تركيا عن عزمها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية صواريخ إس
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المدمرة-البريطانية دنكان (1)

هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
منتخب الجزائر

مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.
ميركل-تجلس-خلال السلام-الوطنى

رعشة ميركل تثير التكهنات.. ممَ تعاني المستشارة؟

عندما تظهر أية أعراض مرضية على زعيم لدولة ما، خلال مناسبة رسمية وأمام عدسات الكاميرات، حينها يصبح الأمر قضية رأي عام وتنتشر الأقاويل حول حالته الصحية والسبب وراء ذلك. إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حاولت تجاهل تلك الأقاويل، إلا أن رعشة جسدها أمام عدسات المصورين فضحتها، ما دفعها للتأكيد على أنها بحالة صحية جيدة. حيث اضطرت، ميركل، اليوم الخميس، إلى الجلوس أثناء النشيد الوطني في حفل رسمي، في تغيير نادر في البروتوكول، محاولة السيطرة على الرعشة التي تعرضت لها ثلاث مرات، علنا في أقل من شهر.
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صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
صواريخ-إس-400

ما هو نظام «إس 400» سبب الأزمة بين تركيا وأمريكا؟

أظهر استطلاع للرأي نُشر في 4 يوليو أن نحو نصف الشعب التركي يؤيد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، على الرغم من تهديدات العقوبات من الولايات المتحدة. حيث كان أحد أهم الأسئلة التي تم طرحها في استطلاع هذا العام الذي أجرته جامعة "قادر هاس" في إسطنبول هو "في ضوء اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو على شراء نظام إس 400 من روسيا وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أنقرة، هل يجب على تركيا إكمال الصفقة؟" قالت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، إن 44% أيدوا الصفقة، بينما قال 24.9% إنه لا ينبغي إتمامها، فيما أعرب 31.1% عدم اهتمامهم بالموضوع.
ترامب

ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.
دونالد ترامب

ترامب يواجه انتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح يوم الجمعة، بحسب "روترز". وفي سلسلة تغريدات صباح الجمعة شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وقال ”كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات“. وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.
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