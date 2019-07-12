تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

صواريخ إس 400

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي»، الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة، الدولة العضو في حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ستواجه عقوبات اقتصادية، فضلا عن حرمانها من مشروع تطوير مقاتلة إف 35 الأمريكية، الأغلى في العالم. ومنذ أن أعلنت تركيا عن عزمها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية صواريخ إس