رياضة

أكثر من مجرد لعبة.. جزائري يعبر حدود المغرب بسبب «الكان»

تحرير:فاطمة واصل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
جمهور المغرب والجزائر - صورة أرشيفية
جمهور المغرب والجزائر - صورة أرشيفية
السلفادور والهندوراس.. مصر والجزائر.. روسيا وأوكرانيا، حروب اشتعلت راح ضحيتها الآلاف، كراهية زُرعت دون داعي بين شعوب، أزمات سياسية اندلعت، كل ذلك بسبب مباراة كرة قدم، أما في النصف الآخر من المستطيل الأخضر، منحتنا الساحرة المستديرة حبا وسلاما، فالحرب الأهلية في كوت ديفوار أنهتها مباراة كرة قدم مع مدغشقر دعى إليها الفيل ديديه دروجبا، بعد سنوات من الخصام بين الشمال والجنوب، وبعد 14 اتفاقية فاشلة، والآن بعد 10 سنوات من أزمة أم درمان، كان المصريين على موعد في المقاهي لمساندة منتخب الجزائر.
لا تصدق من يخبرك أن كرة القدم عبارة عن قطعة من الجلد يتتبعها 22 مليونيرا، الأمر أكبر من ذلك، كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، هنا الجماهير تشعر بالفرح والسعادة والأسى والحزن، هنا تختلط الدموع بالابتسامات، فالملعب يمكن أن نقول إنه المكان الوحيد الذي يشعر فيه المواطن بانتمائه، ويُخرج مشاعره وانفعالاته. اقرأ
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جمهور-الجزائر (6)

اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
أنطوان جريزمان (1)

ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
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اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
كينيا_السنغال

تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
عثمان-ديمبلي (3)

ديمبلى يدعم السنغال من مدرجات الدفاع الجوى

ظهر اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مدرجات استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى جمعت المنتخب السنغالى مع نظيره منتخب الجزائر فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوى دعمًا للمنتخب السنغالي. يذكر أن عثمان ولد لأم اسمها فاتيماتا أوسمانى (فاطمة عثمان) فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي، ولوالد من أًصل مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.
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