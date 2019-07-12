زاها يغيب عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

كريستال بالاس

غاب النجم الإيفواري ويلفريد زاها عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس الجديد، الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي حضر فيه نجوم آخرون من أمثال كريستيان بينتيكي ومامادو ساخو، للترويج للقميص الاحتياطي الذي تغير من اللون الأصفر الخاص بالموسم الماضي إلى قميص أسود اللون، ليزيد زاها من التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل وتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف أرسنال، وهو النادي الذي كان يشجعه منذ الصغر.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه ربما يكون سبب غياب زاها عن الصورة الترويجية للقميص الجديد، هو مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، والتي ودعها رفقة منتخب كوت ديفوار بالخسارة أمس، أمام الجزائر بركلات الترجيح. وأضافت "ميرور" أن الكثير من عشاق أرسنال شعروا بالسعادة لغياب زاها عن الصورة