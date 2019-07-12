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«العميل سميث».. فيروس يضرب الملايين من هواتف أندرويد

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
فيروسات
فيروسات
فيروس جديد ظهر على الساحة يبدو أنه في مراحل النمو، حيث تمكنه خلال فترة قصيرة من اختراق أكثر من 25 موبايلا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك وفقًا لتقرير أمني حديث نشرته صحيفة إندبندنت، حيث أكد التقرير أن البرنامج الضار الذي يحمل اسم "العميل سميث"، يستغل الثغرات الأمنية الموجودة في نظام تشغيل "أندرويد"، من أجل استبدال التطبيقات المثبتة مثل "واتس آب" FlipKart، وأوبرا ميني، وغيرها من التطبيقات المثبتة على الهاتف، وذلك دون أن يدرك المستخدم ذلك، والأخطر أن هذا الفيروس قادر على سحب الأموال من رصيد المستخدم بدون علمه.
وتقوم مهمة الفيروس بعد تحميله، بعرض إعلانات احتيالية لتحقيق مكاسب مالية، كما تجعل المستخدم عرضة للتجسس عليه عبر كاميرا الموبايل أو الميكروفون. وتظهر التطبيقات الخبيثة في صورة أداة مساعدة من "جوجل" أو كتحديث لها، ومن ثم تستبدل تثبيت "واتس آب" بتطبيق آخر به إعلانات إجبارية ضارة، والغريب أن هذه التطبيقات
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دونالد ترامب

ترامب سبب العطل.. «تويتر» يعود للعمل بعد توقف مفاجئ

عادت الخدمة للعمل من جديد في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد نحو ساعة من تعرضه لعطل مفاجئ، مساء الخميس، ما تسبب في فشل عدد كبير من المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم. وقالت شركة "تويتر في الرسالة التي كانت تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. وأوردت وكالة "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس" للأنباء، أن العطل المفاجئ لتويتر وقع في أثناء عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعًا مع كبرى شركات التقنية، الذي لم يتم دعوة شركة "تويتر" لحضوره.
تويتر

عطل مفاجئ يصيب «تويتر» في عدد من الدول حول العالم

تعطلت الخدمة بموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، مساء الخميس، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم صورًا للرسالة التي تظهر عند محاولتهم الوصول للموقع، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت شركة تويتر في الرسالة التي تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.
apple (5)

تحذير.. هواتف أبل معرضة للتدمير بدون التحديث الأخير

نشر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار شركة "آبل" تقريرا، يؤكد فيه ضرورة قيام مستخدمي هواتف أبل وأجهزتها المختلفة، بتحديث إصدار IOS الأخير وهو تحديث أمني جديد لنظام التشغيل، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل، وذلك بعدما طالبت شركة "آبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.
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