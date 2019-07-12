«العميل سميث».. فيروس يضرب الملايين من هواتف أندرويد

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

فيروسات

فيروس جديد ظهر على الساحة يبدو أنه في مراحل النمو، حيث تمكنه خلال فترة قصيرة من اختراق أكثر من 25 موبايلا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك وفقًا لتقرير أمني حديث نشرته صحيفة إندبندنت، حيث أكد التقرير أن البرنامج الضار الذي يحمل اسم "العميل سميث"، يستغل الثغرات الأمنية الموجودة في نظام تشغيل "أندرويد"، من أجل استبدال التطبيقات المثبتة مثل "واتس آب" FlipKart، وأوبرا ميني، وغيرها من التطبيقات المثبتة على الهاتف، وذلك دون أن يدرك المستخدم ذلك، والأخطر أن هذا الفيروس قادر على سحب الأموال من رصيد المستخدم بدون علمه.

وتقوم مهمة الفيروس بعد تحميله، بعرض إعلانات احتيالية لتحقيق مكاسب مالية، كما تجعل المستخدم عرضة للتجسس عليه عبر كاميرا الموبايل أو الميكروفون. وتظهر التطبيقات الخبيثة في صورة أداة مساعدة من "جوجل" أو كتحديث لها، ومن ثم تستبدل تثبيت "واتس آب" بتطبيق آخر به إعلانات إجبارية ضارة، والغريب أن هذه التطبيقات