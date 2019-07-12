رياضة

مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع داني ألفيس

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
داني ألفيس
داني ألفيس
يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.
وسبق أن عمل ألفيس مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عندما كان مدربا لبرشلونة لمدة 4 أعوام، ونجح في تلك الفترة في الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني. وفي حال انتقل ألفيس إلى ملعب الاتحاد، فسيشكل خطرا كبيرا على الظهير الأيمن للسيتي كايل والكر، ويوجد في نفس المركز البرازيلي
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اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
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ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
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برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
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لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
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6 أهداف يتطلع ميسي لتحقيقها قبل الاعتزال

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، مقدمًا مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب، ومع ذلك لا تزال هناك أهداف يسعى ميسي لتحقيقها قبل الاعتزال، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، والهدف الأول هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، فبعد أن فاز باللقب الأوروبي 4 مرات من قبل، يبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2015، أما الهدف الثاني فهو أن يصبح الهداف التاريخي للبطولة، إذ يملك في رصيده حاليا 112 هدفًا مقابل 126 هدفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر القائمة، خاصة أنه يصغر رونالدو بعامين ويملك الفرصة لتخطيه.
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