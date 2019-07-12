مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع داني ألفيس

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

داني ألفيس

يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.

وسبق أن عمل ألفيس مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عندما كان مدربا لبرشلونة لمدة 4 أعوام، ونجح في تلك الفترة في الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني. وفي حال انتقل ألفيس إلى ملعب الاتحاد، فسيشكل خطرا كبيرا على الظهير الأيمن للسيتي كايل والكر، ويوجد في نفس المركز البرازيلي

وسبق أن عمل ألفيس مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عندما كان مدربا لبرشلونة لمدة 4 أعوام، ونجح في تلك الفترة في الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني.



وفي حال انتقل ألفيس إلى ملعب الاتحاد، فسيشكل خطرا كبيرا على الظهير الأيمن للسيتي كايل والكر، ويوجد في نفس المركز البرازيلي الآخر دانيلو، إلا أن مانشستر سيتي يرغب في التخلص من خدماته هذا الصيف.



وشارك ألفيس في 32 مباراة مع باريس سان جيرمان، الموسم الماضي، وتوج بلقب الدوري الفرنسي.



يذكر أن جوارديولا تعاقد مع 4 لاعبين في مركزي الظهير الأيمن والأيسر منذ توليه مهمة تدريب مانشستر سيتي، وهم بينجامين ميندي وكايل والكر ودانيلو، إضافة إلى أوليكساندر زينشينكو.