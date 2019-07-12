تجربة باسم علي وعودة نجيب المميزة.. محمد يوسف يتحدث

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

محمد يوسف

قال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، إن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، تحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وإن مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي التي أقيمت أمس الخميس، كانت مفيدة وإيجابية للغاية. وأوضح أن المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، لافتا إلى أنها جاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد.

وأشار إلى أن الجهاز الفني اطمأن على حالة اللاعبين، وقام بتجربة باسم علي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت بعودة محمد نجيب ومشاركته بشكل مميز بعد فترة طويلة من الغياب، وكذلك الدفع بالعناصر التي كانت بعيدة عن المباريات قبل توقف الدوري. وأشاد يوسف بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون خلال

وأشار إلى أن الجهاز الفني اطمأن على حالة اللاعبين، وقام بتجربة باسم علي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت بعودة محمد نجيب ومشاركته بشكل مميز بعد فترة طويلة من الغياب، وكذلك الدفع بالعناصر التي كانت بعيدة عن المباريات قبل توقف الدوري.



وأشاد يوسف بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون خلال التدريبات والمباريات الودية، إلى جانب حالة التركيز الشديدة في ظل إدراك الجميع أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الوصول إلى أفضل مستوى قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.



وألمح إلى أن انتظام الرباعي الدولي في المعسكر بداية من غدٍ السبت، سيسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الفنية، والوصول إلى المستوى المطلوب من الانسجام بعد فترة التوقف الطويلة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للجميع في الوقت الراهن يتركز في ضرورة الفوز بالبطولة المحلية وحسم الدرع.

