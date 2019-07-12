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شهدي نجيب سرور.. حكم بحبسه سنة بسبب قصيدة لوالده

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
شهدي نجيب سرور
شهدي نجيب سرور
بعد استغاثات لإنقاذه، استسلم المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، لمرض سرطان الرئة الذي صارعه سنوات طويلة، لتوافيه المنية في أحد مستشفيات الهند اليوم الجمعة. أسرة الفقيد طالبت مرارًا بمساعدته، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددا كبيرا من المثقفين يتعاطفون مع حالته، وحينها تواصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية. وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز محطات الراحل:
- شارك في فيلم وحيد وهو "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصر الله في العام 1998. - شهدي كان من رواد تطوير مواقع الإنترنت في روسيا، واستخدم قدراته لإنتاج موقع "الأهرام ويكلي" بإمكانات محدودة، ما أحدث نقلة ظهرت في تغطية هجمات 11 سبتمبر 2001، ووضع الموقع في مكانة متميزة. - صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

وفد كويتي يزور دار الكتب والوثائق القومية

حل وفد من وزارة المالية الكويتية، ضيفًا على دار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور هشام عزمي. اللقاء جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين، خاصة أن دار الكتب والوثائق القومية تعمل حاليا على مشروع ترميم وثائق وزارة المالية لدولة الكويت، فضلًا عن سعى الدول العربية للاستفادة من خبرات "الدار"، بصفتها واحدة من أعرق الكيانات المعنية بالأرشفة وترميم الوثائق في الوطن العربي.
الإمام-محمد-عبده

لهذه الأسباب أطلق على محمد عبده «إمام المجددين»

في عام 1849 بإحدى قرى محافظة البحيرة، ولد رجل الدين والفكر والسياسة الإمام محمد عبده حسن خير الله، من عائلة تركمانية مصرية، تلقى تعليمه الأولى في كُتّاب القرية، وبعده التحق بـ"الجامع الأحمدي"، حيث درس علوم الفقه واللغة العربية وأتم حفظ القرآن وتجويده، وفي عام 1856 بدأت انطلاقة محمد عبده التنويرية الإصلاحية، حيث انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف، وتلقى هناك العلوم الفقهية والشرعية واللغوية المختلفة، وكان فكره الدعوى وآراؤه الفقهية تعتمد على إعمال العقل والابتعاد عن النقل غير المؤكد بصحته.
نجيب-محفوظ

«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.
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داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.
يوسف-شريف-رزق-الله

تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين

قال أحمد ابن الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه ستؤدى صلاة الجنازة على والده من مسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، ومن هناك سيشيع جثمانه. رزق الله، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة. ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".
يوسف-شريف-رزق الله (1)

مهرجان القاهرة ينعي يوسف رزق الله: فارس السينما رحل

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكتبت صفحة المهرجان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".
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