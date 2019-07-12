شهدي نجيب سرور.. حكم بحبسه سنة بسبب قصيدة لوالده

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

شهدي نجيب سرور

بعد استغاثات لإنقاذه، استسلم المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، لمرض سرطان الرئة الذي صارعه سنوات طويلة، لتوافيه المنية في أحد مستشفيات الهند اليوم الجمعة. أسرة الفقيد طالبت مرارًا بمساعدته، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددا كبيرا من المثقفين يتعاطفون مع حالته، وحينها تواصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية. وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز محطات الراحل:

- شارك في فيلم وحيد وهو "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصر الله في العام 1998. - شهدي كان من رواد تطوير مواقع الإنترنت في روسيا، واستخدم قدراته لإنتاج موقع "الأهرام ويكلي" بإمكانات محدودة، ما أحدث نقلة ظهرت في تغطية هجمات 11 سبتمبر 2001، ووضع الموقع في مكانة متميزة. - صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة