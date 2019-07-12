الوزراء: توقعات بتراجع النمو السكاني لـ 0.85% في2052

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الزيادة السكانية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكاني لتصل إلى 0,85% خلال الفترة من 2047 وحتى 2052، مقارنة بـ1,99% خلال الفترة من 2017 وحتى 2022. وأوضح عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أيضا انخفاض معدل المواليد لتصل إلى 13,4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24,5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018. وأشار إلى أنه من المتوقع وصول عدد السكان في مصر إلى 153,7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ 98,1 مليون نسمة عام 2018.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان (11 يوليو من كل عام)، أشار إلى مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 540 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، فضلاً عن تثقيف الشباب