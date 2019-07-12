رياضة

عبد الحفيظ: لقاء نيو بورت كاونتي مميز لهذا السبب

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى، مؤكدا أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاضها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة مميزة للغاية.
وأشار إلى أن الجهاز الفني منح فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين، إلى جانب منح عدد آخر راحة لتوزيع الأحمال البدنية بالشكل الذي يرغب الجهاز الفني في الوصول إليه. وشدد على أن الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري
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جمهور-الجزائر (6)

اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
أنطوان جريزمان (1)

ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
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محمد-يوسف (1)

تجربة باسم علي وعودة نجيب المميزة.. محمد يوسف يتحدث

قال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، إن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، تحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وإن مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي التي أقيمت أمس الخميس، كانت مفيدة وإيجابية للغاية. وأوضح أن المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، لافتا إلى أنها جاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
حسين الشحات

حسين الشحات: هذه حقيقة خلافاتي مع لاسارتي

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري. وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.
محمد-الشناوي (2)

لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
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