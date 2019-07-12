عبد الحفيظ: لقاء نيو بورت كاونتي مميز لهذا السبب

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى، مؤكدا أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاضها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة مميزة للغاية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني منح فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين، إلى جانب منح عدد آخر راحة لتوزيع الأحمال البدنية بالشكل الذي يرغب الجهاز الفني في الوصول إليه. وشدد على أن الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري