منها بيتكوين وليبرا.. ترامب يهاجم العملات الرقمية

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

بيتكوين

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة هجوم على العملات المشفرة بأكملها، مشيرًا إلى أن عملة فيسبوك الجديدة تحتاج إلى ميثاق مصرفي، وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه ليس من مؤيدي البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كما وصف تلك الأصول الافتراضية بأنها ليست أموالا، وقيمتها متقلبة للغاية، كما أنها تعتمد على اللا شيء، وأضاف أن هذه الأصول الرقمية غير المنظمة يمكن أن تجعل السلوك غير المشروع سهلا، بما في ذلك تجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وذكر ترامب أنه بالمثل العملة الافتراضية لفيسبوك "ليبرا" لن تكون ذات مكانة أو موثوقية تُذكر. وأثارت العملة الرقمية "ليبرا" مخاوف جمة منذ إعلان فيسبوك عن تدشينها، كان آخرها تحذير الرئيس الفيدرالي جيروم باول من أربعة مخاوف بشأنها تتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي. وأضاف الرئيس