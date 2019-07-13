أكلات الفرن صحية ولذيذة.. جربي 6 أصناف جديدة

الأكلات التي يتم إنضاجها في الفرن تكون صحية لأنها خالية من الزيوت والدهون بشكل عام، كما أنها مناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه، ومن يريد التمتع بصحة جيدة

تحرير:آية أشرف ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فراخ مشوية

المشويات أو الأكلات التي يتم إعدادها في الفرن من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا، خاصة أنها خفيفة على المعدة وليس بها دهون تؤدي إلى تعب المعدة، لذلك تحرص كل ربة منزل على إعداد أشهى الصواني في الفرن لعائلتها، وبشكل خاص للعزومات أيضًا، فهناك العديد من الأصناف لصواني الفرن يمكنك إعدادها بسهولة لعائلتك، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أشهى أصناف صواني الفرن التي يمكنك تقديمها بسهولة ولا تحتاج إلى قت طويل في المطبخ لإعدادها، ومنها صينية السمك، والفراخ المشوية، واللحمة بالبصل.

بط مشوي بالفرن المكونات زبدة كاتشب بصل ثوم عصير ليمون شطة وملح وفلفل أسود وشطة طريقة التحضير: - اغسلي البط جيدًا بالملح والدقيق والخل أيضًا وتأكدي من نظافته. - في صينية الفرن ضعي البطة وغطيها ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وتابعيها حتى التأكد من نضج اللحم جيدًا. - اخلطي المكونات الموجودة