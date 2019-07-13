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أكلات الفرن صحية ولذيذة.. جربي 6 أصناف جديدة

الأكلات التي يتم إنضاجها في الفرن تكون صحية لأنها خالية من الزيوت والدهون بشكل عام، كما أنها مناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه، ومن يريد التمتع بصحة جيدة
تحرير:آية أشرف ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فراخ مشوية
فراخ مشوية
المشويات أو الأكلات التي يتم إعدادها في الفرن من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا، خاصة أنها خفيفة على المعدة وليس بها دهون تؤدي إلى تعب المعدة، لذلك تحرص كل ربة منزل على إعداد أشهى الصواني في الفرن لعائلتها، وبشكل خاص للعزومات أيضًا، فهناك العديد من الأصناف لصواني الفرن يمكنك إعدادها بسهولة لعائلتك، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أشهى أصناف صواني الفرن التي يمكنك تقديمها بسهولة ولا تحتاج إلى قت طويل في المطبخ لإعدادها، ومنها صينية السمك، والفراخ المشوية، واللحمة بالبصل.
بط مشوي بالفرن المكونات زبدة  كاتشب بصل ثوم عصير ليمون شطة وملح وفلفل أسود وشطة طريقة التحضير: - اغسلي البط جيدًا بالملح والدقيق والخل أيضًا وتأكدي من نظافته. - في صينية الفرن ضعي البطة وغطيها ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وتابعيها حتى التأكد من نضج اللحم جيدًا. - اخلطي المكونات الموجودة
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العيش-الشامى

وفري فلوسك.. واعملي العيش في البيت بطرق بسيطة

العيش من الأشياء الأساسية على السفرة ولا يستغنى عنه أحد منا، سواء في وجبة الإفطار أو الغداء، أو تناول أنواع معينة منه على العشاء، فهناك العديد من الأنواع، سواء بلدي أو فينو أو توست، يمكنك اختيار ما يناسبك منها، بما يتناسب مع وزنك، فمن يرغب في إنقاص وزنه، عليه أن يختار أي نوع من العيش الأسمر الذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة. وفي ظل ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، أصبح شراء العيش أمرا مكلفا، خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا؛ لذا يمكنك حل الأمر وعمل العيش في البيت بسهولة.
الخبز-بالثوم

بواقي العيش متترميش.. 8 حيل لاستخدامها مرة ثانية

تواجه أغلب السيدات مشكلة في بواقي العيش الفينو أو البلدي، خاصة في أيام الدراسة التي تقوم خلالها بشراء كميات كبيرة من الفينو كي يتناوله أطفالها عند الذهاب للمدرسة، فالعيش الفينو من الأنواع التي يحبها الأطفال بشكل خاص ويفضلون تناوله كسندويتشات، لكنه يتعرض للجفاف سريعا؛ لذلك تقوم ربة المنزل بالتخلص منه في سلة المهملات، ظنا منها أنه لم يعد صالحًا. ولكن، في السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات لذيذة وسهلة لإعادة استخدام ما تبقى من العيش الفينو أو العيش بشكل عام.
وجبات-الفطار

غيري وجربي بيتزا التوست ووافل البطاطس على الإفطار

البحث عن أفكار جديدة لوجبة الإفطار، من الأمور الهامة التي يجب أن تفكر بها كل ربة منزل، خاصة أنها من أهم الوجبات خلال اليوم ونحصل منها على النشاط والطاقة التي نحتاجها لنواصل باقي أنشطة اليوم، الملل والروتين في تقديم البيض والفول والجبنة فقط يسبب الكثير من المشكلات، لذلك يجب التفكير في أصناف جديدة ومغذية أيضًا لعائلتك، في السطور التالية نساعدك في تقديم بعض هذه الأصناف ومنها بيتزا توست، وافل البطاطس، أومليت بالخضار، فول بالثوم، بيض بالأعشاب والريحان، جربيها ولن تندمي.
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