أكلات الفرن صحية ولذيذة.. جربي 6 أصناف جديدة

الأكلات التي يتم إنضاجها في الفرن تكون صحية لأنها خالية من الزيوت والدهون بشكل عام، كما أنها مناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه، ومن يريد التمتع بصحة جيدة
المشويات أو الأكلات التي يتم إعدادها في الفرن من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا، خاصة أنها خفيفة على المعدة وليس بها دهون تؤدي إلى تعب المعدة، لذلك تحرص كل ربة منزل على إعداد أشهى الصواني في الفرن لعائلتها، وبشكل خاص للعزومات أيضًا، فهناك العديد من الأصناف لصواني الفرن يمكنك إعدادها بسهولة لعائلتك، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أشهى أصناف صواني الفرن التي يمكنك تقديمها بسهولة ولا تحتاج إلى قت طويل في المطبخ لإعدادها، ومنها صينية السمك، والفراخ المشوية، واللحمة بالبصل.
بط مشوي بالفرن
المكونات
زبدة
كاتشب
بصل ثوم
عصير ليمون
شطة وملح وفلفل أسود وشطة
طريقة التحضير:
- اغسلي البط جيدًا بالملح والدقيق والخل أيضًا وتأكدي من نظافته.
- في صينية الفرن ضعي البطة وغطيها ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وتابعيها حتى التأكد من نضج اللحم جيدًا.
- اخلطي المكونات الموجودة
بط مشوي بالفرن
المكونات
زبدة
كاتشب
بصل ثوم
عصير ليمون
شطة وملح وفلفل أسود وشطة
طريقة التحضير:
- اغسلي البط جيدًا بالملح والدقيق والخل أيضًا وتأكدي من نظافته.
- في صينية الفرن ضعي البطة وغطيها ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وتابعيها حتى التأكد من نضج اللحم جيدًا.
- اخلطي المكونات الموجودة لديك مثل البصل والثوم والملح والفلفل الأسود والشطة والكاتشب، وضعيها على النار في الزبدة، وشوحي جيدًا واتركيها حتى الغليان.
- ضعي الصوص فوق البطة، واتركيها نصف ساعة في الفرن، ثم قدميها لعائلتك مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.
بطاطس بالجبنة في الفرن
المكونات
3 بيضات
3 حبات بطاطس
بصل مفروم
ملح وفلفل أسود
لحمة مفرومة
جبنة شيدر
طريقة التحضير:
- قطعي البطاطس شرائح واغسليها جيدًا.
- في صينية الفرن، ضعي شرائح البطاطس، ثم رشي الجبنة واللحمة المفرومة والبصل المفروم.
- في وعاء اضربي البيض مع الملح والفلفل الأسود، ضعي الخليط على شرائح البطاطس.
- ضعي الخليط في الفرن نصف ساعة حتى التأكد من نضجه.
- اتركي الطبق حتى يبرد أو قدميه ساخنا لعائلتك.
بطاطس بوريه في الفرن
المكونات
كيلو بطاطس
كوب لبن
نصف كيلو لحمة مفرومة
جبنة موزاريلا
بصل مفروم
بقدونس مفروم
زيت
ملح وفلفل أسود
زبدة
طريقة التحضير:
- اسلقي البطاطس جيدًا.
- اهرسي البطاطس مع الزبدة وضعي الملح والفلفل الأسود.
- ضعي اللبن وقلبي كل المكونات.
- جهزي عصاج اللجمة، افرمي البصل وشوحيها جيدًا، ثم أضيفي اللحمة والملح والفلفل الأسود، وقلبي كل المكونات جيدًا.
- في صينية الفرن، ضعي نصف كمية البطاطس، ثم ضعي اللحمة المفرومة ووزعيها ثم باقي كمية البطاطس.
- ضعي الزبدة على وجه الصينية، والموزاريلا وضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.
- أخرجي الصينية من الفرن، وقطعيها وقدميها لعائلتك.
صينية سمك بالخضار في الفرن
المكونات
كيلو سمك
بطاطس
بصل
جزر
ليمون
فلفل رومي
ثوم مفروم
جنزبيل وبهارات سمك
طريقة التحضير:
- اغسلي السمك جيدًا بالملح والخل والدقيق.
- قومي بعمل فتحات داخل السمك من كل الاتجاهات.
- قطعي البطاطس والبصل والفلفل والجزر والليمون.
- في صينية الفرن ادهني الزيت، ثم ضعي الخضراوات والسمك واحشي فتحات السمك.
- غطي الصينية بورق الألومنيوم ثم ضعيها في الفرن وبالهنا والشفا.
ريش اللحمة
المكونات
كيلو لحم ريش
زيت
ملح وفلفل أسود وزعتر
ثوم مفروم
بصل مفروم
طريقة التحضير:
- اخلطي الزيت مع الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم.
- أضيفي اللحمة للخليط وقلبيها جيدًا لمدة نصف ساعة على الأقل.
- في طاسة ضعي الزيت، ثم شوحي قطع اللحمة فيه واتركيها 10 دقائق أو ربع ساعة على الأقل.
- في صينية الفرن ضعي ريش اللحمة.
كفتة بالبطاطس في الفرن
المكونات
لحمة مفرومة
بقسماط
بيض
بصل مفروم
ثوم مهروس
توابل كفتة
ملح وفلفل أسود
بطاطس
طماطم
زيت
طريقة التحضير:
- في الخلاط أو الكبة ضعي البصل والثوم والبيض، واضربي كل المكونات جيدًا.
- في وعاء ضعي اللحمة المفرومة وأضيفي التوابل السابقة، وضعي البقسماط عليها.
- شكلي الكفتة صوابع، وحمريها في الزيت.
- في صينية بايرس، رصي الكفتة والبطاطس والفلفل والطماطم.
- جهزي صوص الطماطم ويكون عبارة عن عصير طماطم وملح وفلفل أسود وملعقة صلصة.
- رشي الصوص على الصينية وضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه.