إصابة بائعة خضروات بطلقة خرطوش من بندقية خفير

تحرير:محمد حفيظ ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

صورة أرشيفية

أصيبت بائعة خضروات، اليوم الجمعة، بطلقة عن طريق الخطأ خرجت من خفير نظامي في أثناء خدمته على مكتب بريد شريف باشا بمركز بني سويف. البداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بأنه في أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، وإجراؤه احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت "حنان ر"، 31 سنة، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.

تم نقل لمستشفى بني سويف الجامعي، قالت في التحقيقات أن الطلقة التي أصابتها لم تكن متعمدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن إصابتها برش خرطوش بالقدم وحالتها العامة جيدة. وأضافت، أنها في أثناء بيعها الخضروات أمام مكتب بريد شريف باشا فوجئت بطلقة تصيبها بالخطأ ولا تتهم الخفير النظامي، بالتعمد في إحداث