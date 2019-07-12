جريمة

قصة صيدلي شهم وعصابة المغامرين الأربعة في بولاق

حيلة شيطانية استدرج بها عاطل صيدليا بحجة منحه مبالغ مستحقة قيمة أدوية حصل عليها من الصيدلية محل عمله، لينتهي الأمر بالأخير فاقدا الوعي أعلى الطريق الدائري بعد سرقته
تحرير:محمد الشاملي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
عصابة - أرشيفية
عصابة - أرشيفية
لم يدر صيدلي أن ثقته في أحد عملائه ستوقعه في بحر من المشكلات، معرضا حياته للخطر، وبالرغم من علاقته الطيبة بزبائن الصيدلية التي يعمل بها وحرصه على مساعدة الجميع، حتى إن الأمر قد يصل إلى منح بعضهم كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحصول على قيمتها المالية، مكتفيا بتحرير إيصالات أمانة أو أن يكون ذلك الشخص مصدر ثقة سبق أن تعامل معه وأضحى مصدر ثقة بالنسبة إليه، لكن أحدهم ظل يراوغه ويماطله في سداد مبالغ مالية مستحقة قيمة أدوية حصل عليها من الصيدلية في وقت سابق.
سئم الصيدلي من مماطلة العميل، وطالبه مرارا وتكرارا بضرورة سداد قيمة الأدوية: "ده مال ناس وشغل ناس مافيهوش هزار.. لازم تدفع اللي عليك"، تلك الكلمات التي استقبلها العميل بنبرة هادئة، مطالبا الصيدلي بالانتظار أياما معدودة. لم يكذب العميل خبرا، اتصل بالصيدلي وطالبه بمقابلته لمنحه المبلغ المستحق عليه، فأسرع
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غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
القبض-على-متهم

طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
التمثال المضبوط

بازلت و17 طلقة.. إحباط تهريب تمثال أثري بالشرقية

تمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد»، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب تمثال من حجر البازلت، يُشتبه في أثريته، وذلك بحوزة صاحب شركة مقاولات وعامل كان برفقته، إذ ضُبط بحوزتهما طبنجة نارية و17 عيارا ناريا، فيما بلغ طول التمثال نحو 100 سنتيمتر، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
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سجن

عامل وجزار.. سقوط عصابة «سرقة المواشي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عامل بمحكمة؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ربة-منزل-تقتل-حماها-فى-بولاق‎ (3)

«تعذيب ميت».. جريمة إيمان والمسن في بولاق

غرفة مظلمة لا تزورها الشمس، خاوية على عروشها، أشياء بالية لا تنفع ولا تغني من جوع، ملابس قديمة تناثرت فوق الأرض، جدران سقط طلاؤها مع سنوات العمر، عجوز بجسد أنهكه المرض، لا يحرك ساكنا، وربما لا يدري في أي زمان يعيش، عينان ولسان لا يشكو سوى لخالقه، وأناس تقاسمه الحياة، قلوبهم أضيق من غرفته، يتأمل سقف حجرته، وينظر للسماء طالبا العفو أو الرحيل، حاله يشبه الشجر، فلا يجيد التعبير عن حزنه فصبر حتى مات واقفا مكانه، فبأي ذنب تضرب الريح الشجر! وفي جانب مظلم كانت هناك يد لم تتركه وقدره، فقطعت الجذع الأخير في الشجرة وأحرقت الغصن ونثرت رماده فوق العتبة.
قرصنه-الكترونية (3)

حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان

شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.
كلبش

أنوثة وإجرام.. قصة «مسجلتي خطر» حيرتا مباحث القاهرة

"هند" و"سهيلة" -أسماء مستعارة- شقيقتان تربطهما أواصر الدم والإخوة، بل امتد الأمر إلى عالم الإجرام، إذ بحثتا عن طريقة تنتشلهما من غياهب الفقر وويلاته، وقع اختيارهما على استخدام حيلة شيطانية يغلب عليها المكر والدهاء بل وجبروت سيدتين تجمعتا على حب المال والرغبة الكاملة لعبور مطبات وصعاب الحياة التي تحاصرهما منذ الصغر، إذ نشأتا في بيئة بسيطة لأبوين يعملان على توفير احتياجات الأسرة داخل منزل بالكاد يضمن ملاذا آمنا للقابعين تحت سقفه وبين جدران تشققت بفعل الزمن وعوامل الجو.
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