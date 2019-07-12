قصة صيدلي شهم وعصابة المغامرين الأربعة في بولاق
حيلة شيطانية استدرج بها عاطل صيدليا بحجة منحه مبالغ مستحقة قيمة أدوية حصل عليها من الصيدلية محل عمله، لينتهي الأمر بالأخير فاقدا الوعي أعلى الطريق الدائري بعد سرقته
تحرير:محمد الشاملي
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
عصابة - أرشيفية
لم يدر صيدلي أن ثقته في أحد عملائه ستوقعه في بحر من المشكلات، معرضا حياته للخطر، وبالرغم من علاقته الطيبة بزبائن الصيدلية التي يعمل بها وحرصه على مساعدة الجميع، حتى إن الأمر قد يصل إلى منح بعضهم كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحصول على قيمتها المالية، مكتفيا بتحرير إيصالات أمانة أو أن يكون ذلك الشخص مصدر ثقة سبق أن تعامل معه وأضحى مصدر ثقة بالنسبة إليه، لكن أحدهم ظل يراوغه ويماطله في سداد مبالغ مالية مستحقة قيمة أدوية حصل عليها من الصيدلية في وقت سابق.
سئم الصيدلي من مماطلة العميل، وطالبه مرارا وتكرارا بضرورة سداد قيمة الأدوية: "ده مال ناس وشغل ناس مافيهوش هزار.. لازم تدفع اللي عليك"، تلك الكلمات التي استقبلها العميل بنبرة هادئة، مطالبا الصيدلي بالانتظار أياما معدودة.
لم يكذب العميل خبرا، اتصل بالصيدلي وطالبه بمقابلته لمنحه المبلغ المستحق عليه، فأسرع
سئم الصيدلي من مماطلة العميل، وطالبه مرارا وتكرارا بضرورة سداد قيمة الأدوية: "ده مال ناس وشغل ناس مافيهوش هزار.. لازم تدفع اللي عليك"، تلك الكلمات التي استقبلها العميل بنبرة هادئة، مطالبا الصيدلي بالانتظار أياما معدودة.
لم يكذب العميل خبرا، اتصل بالصيدلي وطالبه بمقابلته لمنحه المبلغ المستحق عليه، فأسرع الأخير لمقابلته، لكن سيناريو شيطانيا كان في انتظاره انتهى به فاقدا الوعي أعلى الطريق الدائري.
داخل مكتبه بالطابق العلوي كان العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ينجز بعض المهام، قطع ما كان يقوم به صوت طرق الباب، دخل أحد الأشخاص طالبا الإبلاغ عن حادث سرقة تعرض له، ليسمح له المأمور بالجلوس.
وقال الصيدلي، صاحب الـ44 سنة، إنه تعرف على شخص من خلال تردده على الصيدلية عمله لشراء أدوية ولم يقم بسداد قيمتها، واتصل به لمطالبته بسداد قيمة تلك الأدوية فطلب منه مقابلته بشارع العشرين بدائرة القسم، فتوجه لمكان المقابلة مُستقلاً سيارة ملاكى قيادته، وتقابل معه واصطحبه لإحدى الشقق السكنية، حيث فوجئ بوجود ثلاثة أشخاص استولوا منه على (4 آلاف جنيه - كارد فيزا) واحتجزوه بالشقة ثم سحبوا مبلغ 27 ألف جنيه، وأجروا عمليات شراء بقيمة 56 ألف جنيه من الفيزا كارد الخاصة به، وعقب ذلك قاموا بتخديره، والتخلى عنه بسيارته بالقرب من مطلع كوبرى صفط اللبن بدائرة القسم، وفروا هاربين.
ولدى إفاقته فوجئ بشخصين مجهولين استقلا السيارة صحبته ولاحظا عدم اتزانه فسرقا سيارته وهاتفه المحمول وتخليا عنه أعلى الطريق الدائرى ولاذا بالهرب.
فور إخطاره بالواقعة، وجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية بالوزارة وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الألفي وبمشاركة قطاع الغرب بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة.
جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث القطاع، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى تحديد مكان الشقة التى تم احتجاز المجنى عليه فيها، وتحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة عاطلين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف الأماكن التي يتردد عليها المتهمون ومحل إقامتهم، وتمكن الرائد مجدي عوض، والنقباء أيمن سكوري وكريم عبد الرازق وأحمد مندور، معاونو مباحث بولاق الدكرور، من ضبطهم وبحوزة أحدهم 10 جرامات لمخدر الهيروين.
أمام اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (مبلغ 2500 جنيه - شاشة تليفزيون 32 بوصة - 9 هواتف محمولة تبلغ قيمتها 63 ألف جنيه)، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المجهولين اللذين استوليا على سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
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