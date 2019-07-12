الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

على الصعيد الشخصي يمتلك في رصيده الفوز بـ11 لقبا لبطولة الدوري، ويسعى إلى اللقب الثاني عشر، لافتا إلى أنه لا يضع سقفا لطموحاته ويسعى دائما إلى خلق دوافع جديدة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

حسام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.

وأشار حسام عاشور، للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إلى أن كل فرد في الفريق يؤدي المطلوب منه من خلال التركيز والالتزام، خاصة أن الجميع على دراية تامة بأهمية المرحلة الصعبة الحالية بعد فترة التوقف الطويلة. وأضاف عاشور أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون حاليا على الاستعداد لمباراة المقاولون العرب التي تمثل