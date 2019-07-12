رياضة

ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
وبذلك يقترب برشلونة من إنهاء واحدة من أكثر الصفقات التي أثير بشأنها جدل في الميركاتو الصيفي الجاري. وصرح جريزمان، في نهاية الموسم الماضي، بأنه قرر الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد تجاه برشلونة الذي رفض الانتقال إليه، الصيف الماضي، مستغلا أن قيمة شرطه الجزائي انخفضت من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو
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اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
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الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
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فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
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تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
جريزمان

برشلونة لن يقدم جريزمان للجماهير حماية للاعب

وصل برشلونة للمرحلة الأخيرة في عملية ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن دفع البرسا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 120 مليون يورو، ولا ينسى أي أحد من داخل النادي أو من المشجعين، الفيلم الوثائقي الذي صوره جريزمان العام الماضي للإعلان عن رفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني واستمراره في صفوف أتلتيكو مدريد لعام إضافي، وبالتالي لن يحظى جريزمان بشعبية كبيرة عند وصوله إلى قلعة الكامب نو، وبالتالي تخطط إدارة البرسا لعدم فتح الباب أمام الجماهير عند تقديم النجم الفرنسي.
جواو-فيليكس‎ (4)

فيليكس لا يخشى المقارنات مع جريزمان في أتلتيكو

قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد جواو فيليكس، اليوم الإثنين، والذي سيرتدي القميص رقم 7، ليؤكد الدولي البرتغالي انضمامه إلى الروخيبلانكوس بهدف كتابة تاريخ لنفسه رفقة الفريق الإسباني، وسيعاني فيليكس في الفترة المقبلة، من عقد مقارنات بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لكونهما من بلد واحد هو البرتغال، إلى جانب التألق الشديد لرونالدو رفقة ريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس العام الماضي، ولكن يبدو أن فيليكس يملك رأيا آخر بشأن هذه المقارنات، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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