ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

أنطوان جريزمان

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وبذلك يقترب برشلونة من إنهاء واحدة من أكثر الصفقات التي أثير بشأنها جدل في الميركاتو الصيفي الجاري. وصرح جريزمان، في نهاية الموسم الماضي، بأنه قرر الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد تجاه برشلونة الذي رفض الانتقال إليه، الصيف الماضي، مستغلا أن قيمة شرطه الجزائي انخفضت من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو

وبذلك يقترب برشلونة من إنهاء واحدة من أكثر الصفقات التي أثير بشأنها جدل في الميركاتو الصيفي الجاري.



وصرح جريزمان، في نهاية الموسم الماضي، بأنه قرر الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد تجاه برشلونة الذي رفض الانتقال إليه، الصيف الماضي، مستغلا أن قيمة شرطه الجزائي انخفضت من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجاري.



وتعاقد أتلتيكو مدريد بالفعل مع البرتغالي جواو فيليكس من صفوف بنفيكا، وتحصل على رقم 7 الذي كان يرتديه النجم الفرنسي في صفوف الروخيبلانكوس.



يذكر أن جريزمان تمكن من الفوز بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في عام 2016.