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تعاون إيطالي.. إنشاء متحف تحت البحر في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
محافظ الإسكندرية مع ووزير الثقافة الإيطالي
محافظ الإسكندرية مع ووزير الثقافة الإيطالي
ناقش الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ووزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو بونيسولي، إعادة إحياء التراث الحضاري لعروس البحر المتوسط، والتي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، مع استهداف أن يكون المتحف مدعوما بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها محافظ الإسكندرية لإيطاليا التقى خلالها مسؤولين في روما، وعددا من مسؤولي مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكد المحافظ علي عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على إبقاء الأواصر والعلاقات الوثيقة مع إيطاليا. وتناول الاجتماع مقترح تناوب المعارض الأثرية بين الإسكندرية وروما، بهدف تعريف المجتمعين بأوجه الارتباط الحضاري بين البلدين، خاصة من خلال الحضارة اليونانية والرومانية التي
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الزيادة-السكانية

الوزراء: توقعات بتراجع النمو السكاني لـ 0.85% في2052

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكاني لتصل إلى 0,85% خلال الفترة من 2047 وحتى 2052، مقارنة بـ1,99% خلال الفترة من 2017 وحتى 2022. وأوضح عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أيضا انخفاض معدل المواليد لتصل إلى 13,4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24,5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018. وأشار إلى أنه من المتوقع وصول عدد السكان في مصر إلى 153,7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ 98,1 مليون نسمة عام 2018.
dubci

القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مناطق حرة ومركز مستثمرين.. مشروعات تنموية بسيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكد مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، إذ يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.
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مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
طقس-حار (1)

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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