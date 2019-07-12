التحقيق في عودة سيدة للحياة ووفاتها مرة أخرى

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مقابر - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن العثور على سيدة على قيد الحياة داخل مقبرة بقرية «البلاسي» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بعد مرور يوم كامل على دفنها بالمقبرة، منوها بأن الأمر حتى الآن لا يزال في طور التحقيق لبيان حقيقته وأي الروايات هي الحقيقية، وما إذ كانت السيدة عُثر عليها حية وتوفيت مرة أخرى بعد 10 دقائق على فتح المقبرة، أم أنها كانت متوفية من الأساس.

وقال مسعود، في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل المديرية وعضوية التفتيش المالي والإداري ومدير إدارة الرعاية الأولية وعضو الشئون القانونية، وذلك لفحص الواقعة والتأكد منها. وأوضح مصدر أمني بقسم شرطة فاقوس، أنه تحرر محضر حمل رقم 1810 إداري القسم لسنة 2019، والذي رفض