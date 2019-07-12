جريمة

التحقيق في عودة سيدة للحياة ووفاتها مرة أخرى

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مقابر - صورة أرشيفية
مقابر - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن العثور على سيدة على قيد الحياة داخل مقبرة بقرية «البلاسي» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بعد مرور يوم كامل على دفنها بالمقبرة، منوها بأن الأمر حتى الآن لا يزال في طور التحقيق لبيان حقيقته وأي الروايات هي الحقيقية، وما إذ كانت السيدة عُثر عليها حية وتوفيت مرة أخرى بعد 10 دقائق على فتح المقبرة، أم أنها كانت متوفية من الأساس.
وقال مسعود، في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل المديرية وعضوية التفتيش المالي والإداري ومدير إدارة الرعاية الأولية وعضو الشئون القانونية، وذلك لفحص الواقعة والتأكد منها. وأوضح مصدر أمني بقسم شرطة فاقوس، أنه تحرر محضر حمل رقم 1810 إداري القسم لسنة 2019، والذي رفض
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القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
حمل-السلاح (2)

إصابة بائعة خضروات بطلقة خرطوش من بندقية خفير

أصيبت بائعة خضروات، اليوم الجمعة، بطلقة عن طريق الخطأ خرجت من خفير نظامي في أثناء خدمته على مكتب بريد شريف باشا بمركز بني سويف. البداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بأنه في أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، وإجراؤه احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت "حنان ر"، 31 سنة، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.
جريمة-حلوان (2)

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
ذهب (2)

حكاية عصابة الشقيقين و«كنز علي بابا» على الصحراوي

رحلة معتادة يقطعا الجواهرجي السكندري من شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط قاصدا قاهرة المعز وتحديدا منطقة الصاغة الشهيرة لشراء بضاعة جديدة يعود بعدها إلى مسقط رأسه لاستئناف نشاطه التجاري، لكن ثمة جديدا طرأ على تلك الرحلة والسيناريو المعتاد تبدلت أحداثه على يد شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات على الطرق السريعة، إذ استوليا على حقيبتين بداخلهما كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو 7 كيلوجرامات ولاذا بالفرار، ليصاب التاجر بحسرة كبيرة.
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حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
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وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.
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صديق ندل وزوجة خائنة.. قتلاه بالزرنيخ ومشيا بجنازته

جمع الشيطان بينهما، صديق خائن وزوجة غدارة، اتفقا على الخلاص من الزوج ليخلو لهما الجو، ويستطيعا اللقاء في أي وقت يطيب لهما، دون مضايقات الزوج لها وسؤاله عن "أين تذهب ومن أين أتت ومع من كانت؟" الزوجة الشيطانة فكرت في طريقة لتحويل حياة الزوج إلى جحيم ثم قتله دون أن يدري أحد، وهداها تفكيرها إلى التخلص منه بالسم، ولكن لضمان عدم موته مباشرة واتجاه الشكوك إليها، قررت الاستعانة بالزرنيخ، فطلبت من العشيق إحضار كمية من القاتل الصامت، وبدأت تدس له الزرنيخ يوميا في الطعام، حتى سقط قتيلا.
محكمة

سجن 58 متهما في مشاجرة «بعلل» و«الجيزاوي» بالشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، الستار على قضية ثأر بين عائلتي «بعلل» و«الجيزاوي»، جرت رحاها بقرية «العدلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وراح ضحيتها 4 قتلى وعدد من المصابين. وقضت المحكمة بمعاقبة 58 متهمًا وبرأت 31 آخرين، بينما تراوحت عقوبة المدانين ما بين المشدد 7 سنوات لأربعة منهم، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن سنة واحدة لباقي الذين ثبتت إدانتهم في القضية.
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