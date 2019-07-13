دراسة: الأمهات البدينات ينجبن أطفالا عرضة للسرطان

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على بعض المغذيات الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد وكميات معقولة من الكالسيوم، لذا يجب على المرأة الحامل أن تضعها ضمن نظامها الغذائي

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

المرأة الحامل والسرطان

ينتج عن الإفراط في تناول الطعام بعض المشكلات الصحية مثل السمنة، ومرض السكري والضغط، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ستشعر أن كل شيء في الحياة أصبح صعبًا، مجرد القيام ببعض المهام البسيطة تشعر أنك تبذل مجهودا كبيرا، وليس هذا فقط، ولكن جاء بعض الباحثين بدراسة توضح أن الأطفال الذين يولدون من أمهات يعانين من السمنة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لذا يجب في فترة الحمل اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والعناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "dailymail".

وضحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 57%، كما أن الباحثين الذين قاموا بتحليل ما يقرب من 2 مليون من المواليد، 3.000 حالة مصابة بالسرطان، يعتقدون أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات الأنسولين في أثناء نمو الجنين تؤدي إلى