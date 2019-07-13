دراسة: الأمهات البدينات ينجبن أطفالا عرضة للسرطان

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على بعض المغذيات الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد وكميات معقولة من الكالسيوم، لذا يجب على المرأة الحامل أن تضعها ضمن نظامها الغذائي
ينتج عن الإفراط في تناول الطعام بعض المشكلات الصحية مثل السمنة، ومرض السكري والضغط، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ستشعر أن كل شيء في الحياة أصبح صعبًا، مجرد القيام ببعض المهام البسيطة تشعر أنك تبذل مجهودا كبيرا، وليس هذا فقط، ولكن جاء بعض الباحثين بدراسة توضح أن الأطفال الذين يولدون من أمهات يعانين من السمنة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لذا يجب في فترة الحمل اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والعناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "dailymail".
وضحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 57%، كما أن الباحثين الذين قاموا بتحليل ما يقرب من 2 مليون من المواليد، 3.000 حالة مصابة بالسرطان، يعتقدون أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات الأنسولين في أثناء نمو الجنين تؤدي إلى
وضحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 57%، كما أن الباحثين الذين قاموا بتحليل ما يقرب من 2 مليون من المواليد، 3.000 حالة مصابة بالسرطان، يعتقدون أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات الأنسولين في أثناء نمو الجنين تؤدي إلى تغيرات خطيرة، وتؤدي إلى سنوات من المرض، وأضافوا قائلين إن العلاقة تعتبر قوية بشكل كبير، لذا يجب التحذير بشأن تناول الوجبات السريعة، وكميات كبيرة من السكر، التي ربما تعرقل من قدرة المرأة الحامل على التحكم في معدلات الأنسولين.
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وقالت الطبيبة شينا ستاسي، عالمة الأوبئة في جامعة بيتسبرج: "حتى الآن لا نعرف العديد من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى السرطان في الطفولة"، وأضافت قائلةً: "حلمي أن تكون هذه الدراسة بمنزلة حافز من أجل فقدان الوزن"، كما قام الفريق الخاص بها بالبحث في سجلات تسجيل المواليد والسرطان بين عامي 2003 و2016، وجدوا أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة، هم الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بسرطان الدم قبل عمر الخامسة، لذا يجب التقليل من تناول الهامبرجر والكيك ورقائق الشيبسي في أثناء فترة الحمل من أجل الحفاظ على حياة الطفل.
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وفي أثناء حديثها لـdailymail قالت إنهم ليس من هدفهم إلقاء اللوم على النساء، أو جعلهن يشعرن بالذنب، ولكن بدلاً من ذلك، نأمل أن تشير هذه النتائج إلى سبب آخر للتشجيع على فقدان الوزن، فمن المهم التعرف على بعض من العوامل الخفية التي تشكل خطور كبيرة بالنسبة للإصابة بالسرطان في الطفولة، وجد الباحثون أيضًا أن مؤشر كتلة الجسم والطول والوزن تعتبر عوامل فردية، ولكن يعتقدون أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يتميزن بطول القامة ووزن كبير هم الأكثر عرضة، كما استندت النتائج التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، إلى أن مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للأمهات قبل الحمل وتشخيصات السرطان لأطفالهن، وحجم الأم متعلق بشكل كبير بالإصابة بإصابة طفلها بالسرطان.
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ولكن يمكن السيطرة عليه بعدة طرق للحماية، على سبيل المثال التمرينات الرياضية الآمنة مثل السير لمسافات قصيرة، فالمشي من أكثر الرياضات الهامة للمرضى الذين لا يستطيعون بذل مجهود كبير.
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كما يمكن اتباع نظام غذائي صحي غني بسمك السلمون، وذلك لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على بعض المغذيات الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد وكميات معقولة من الكالسيوم، إضافة إلى الحمص الذي يعتبر مصدرا جيدا للحديد، بجانب كل ذلك قال الباحثون إنهم بحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من خطورة وزن الأم على الطفل، وبشكل حاسم، ليس كل مستويات السمنة تحمل نفس المخاطر من بين النساء البدينات.
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