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دراسة: الأمهات البدينات ينجبن أطفالا عرضة للسرطان

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على بعض المغذيات الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد وكميات معقولة من الكالسيوم، لذا يجب على المرأة الحامل أن تضعها ضمن نظامها الغذائي
تحرير:إسراء سليمان ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
المرأة الحامل والسرطان
المرأة الحامل والسرطان
ينتج عن الإفراط في تناول الطعام بعض المشكلات الصحية مثل السمنة، ومرض السكري والضغط، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ستشعر أن كل شيء في الحياة أصبح صعبًا، مجرد القيام ببعض المهام البسيطة تشعر أنك تبذل مجهودا كبيرا، وليس هذا فقط، ولكن جاء بعض الباحثين بدراسة توضح أن الأطفال الذين يولدون من أمهات يعانين من السمنة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لذا يجب في فترة الحمل اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والعناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "dailymail".
وضحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 57%، كما أن الباحثين الذين قاموا بتحليل ما يقرب من 2 مليون من المواليد، 3.000 حالة مصابة بالسرطان، يعتقدون أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات الأنسولين في أثناء نمو الجنين تؤدي إلى
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تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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عصير القصب منعش.. يساعد في تقوية الأظافر والشعر

عصير القصب من المشروبات اللذيذة والمنعشة، ولا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائده، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والمنجنيز والأحماض الأمينية المختلفة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، البعض يتناوله عصيرا أو يدخل في صناعة العسل الأسود وصناعة الخل وصناعة الكحول، في السطور التالية نتناول فوائد عصير القصب الصحية وكيفية تناوله للحصول على أكبر فائدة منه..
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