هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

اتخذت بريطانيا قرار إرسال قطعة بحرية جديدة قبالة السواحل الإيرانية، في محاولة لزيادة وجودها العسكري في مضيق هرمز والخليج العربي بعد استهداف ناقلتها النفطية مؤخرا

تحرير:محمود نبيل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق، اتخذت بريطانيا قرارا بإرسال المدمرة "إم إتش إس دنكان"، التي تعد واحدة من أهم قطعها البحرية في الوقت الحالي، وذلك بعد أن ظهرت ملامح تشير إلى إمكانية حدوث مواجهات عسكرية في منطقة الخليج. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وأكدت بريطانيا

وفي هذا السياق، اتخذت بريطانيا قرارا بإرسال المدمرة "إم إتش إس دنكان"، التي تعد واحدة من أهم قطعها البحرية في الوقت الحالي، وذلك بعد أن ظهرت ملامح تشير إلى إمكانية حدوث مواجهات عسكرية في منطقة الخليج.

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وأكدت بريطانيا أنها تناقش مع الولايات المتحدة إمكانية تعزيز وجودها العسكري في الخليج مع استمرار التوترات مع إيران، خاصة بعد أن تعرضت العلاقات بين طهران والغرب لضغوط متزايدة في أعقاب استيلاء السلطات البريطانية على ناقلة إيرانية في جبل طارق، كانت متجهة إلى سوريا.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "نحن نتحدث مع الولايات المتحدة بشأن زيادة وجودنا الفعلي في مواجهة التهديدات الأخيرة للشحن في المنطقة".

وكشفت بعض التقارير الإعلامية عن أن سفينة "إتش إم إس دنكان"، وهي مدمرة من النوع 45، ستبحر إلى الخليج في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتقديم الدعم إلى السفينة الملكية مونتروز، التي كان لها عامل الحسم في التصدي لمحاولات الزوارق الإيرانية التحرش بالسفينة البريطانية.

جاء ذلك في الوقت الذي حث فيه الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بريطانيا على التمسك بمحاولة إنقاذ الصفقة النووية مع إيران، مؤكدًا أن طهران "بعيدة جدا" عن امتلاك سلاح نووي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، لوكالة أنباء "الإيرانية": "هذه لعبة خطيرة ولها عواقب. الذرائع القانونية للاستيلاء على الناقلة الإيرانية ليست مقنعة".

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ويشير دبلوماسيون إلى أن توقيف الناقلة البريطانية التي كانت متجهة إلى سوريا، قد تم بناءً على تعليمات أمريكية، ما دفع رئيس وزراء جبل طارق إلى القول إنه لم تشارك أي حكومة أخرى في قرار احتجاز الناقلة.

وقال فابيان بيكاردو للبرلمان: "لم يكن هناك طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة، أن يتخذ جبل طارق تصرفا أو نهجا معينا تجاه السفينة الإيرانية"، كاشفا عن أن السفينة كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وبشأن إرسال المدمرة البريطانية إلى قبالة السواحل الإيرانية، فإن شبكة "سكاي نيوز" رأت أن تلك الخطوة تضمن زيادة الوجود العسكري لبريطانيا في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة.

وحسب الشبكة البريطانية، سوف تبحر السفينة إتش إم إس دنكان إلى الخليج العربي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أكملت مؤخرًا تدريبات مع حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في البحر الأسود، مؤكدة أنها من المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبا.

ومن المقرر أن تعمل دنكان إلى جانب فرقاطة البحرية الملكية إتش إم إس مونتروز، وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، لكنها لن تكون جزءًا من تحالف بحري دولي تقترحه واشنطن.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت تقارير إعلامية مختلفة محاولات واشنطن الدبلوماسية تشكيل تحالف شبه عسكري في منطقة الخليج العربي، وذلك على خلفية ارتفاع وتيرة التوترات في المنطقة خلال الشهرين الماضيين.