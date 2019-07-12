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هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

اتخذت بريطانيا قرار إرسال قطعة بحرية جديدة قبالة السواحل الإيرانية، في محاولة لزيادة وجودها العسكري في مضيق هرمز والخليج العربي بعد استهداف ناقلتها النفطية مؤخرا
تحرير:محمود نبيل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
مدمرة بريطانية
مدمرة بريطانية
دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
وفي هذا السياق، اتخذت بريطانيا قرارا بإرسال المدمرة "إم إتش إس دنكان"، التي تعد واحدة من أهم قطعها البحرية في الوقت الحالي، وذلك بعد أن ظهرت ملامح تشير إلى إمكانية حدوث مواجهات عسكرية في منطقة الخليج. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وأكدت بريطانيا
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صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
منتخب الجزائر

مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.
ميركل-تجلس-خلال السلام-الوطنى

رعشة ميركل تثير التكهنات.. ممَ تعاني المستشارة؟

عندما تظهر أية أعراض مرضية على زعيم لدولة ما، خلال مناسبة رسمية وأمام عدسات الكاميرات، حينها يصبح الأمر قضية رأي عام وتنتشر الأقاويل حول حالته الصحية والسبب وراء ذلك. إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حاولت تجاهل تلك الأقاويل، إلا أن رعشة جسدها أمام عدسات المصورين فضحتها، ما دفعها للتأكيد على أنها بحالة صحية جيدة. حيث اضطرت، ميركل، اليوم الخميس، إلى الجلوس أثناء النشيد الوطني في حفل رسمي، في تغيير نادر في البروتوكول، محاولة السيطرة على الرعشة التي تعرضت لها ثلاث مرات، علنا في أقل من شهر.
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مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
خامنئ - سقوط ايران

هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟

"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط. خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، رسميا، أن إيران خصّبت يورانيوم بنسبة أكبر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا اليوم من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%". وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
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