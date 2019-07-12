ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

الأهلي يسير بمبادئ يتوارثها الجميع ويكتسبها الوافدون.. وخط دفاع الأهلي يضم أسماء مميزة ولديها الكثير من الخبرات والدوافع.. والموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.

وأوضح رامي ربيعة أن الفترة المقبلة تستلزم من الجميع القتال للفوز بمباراتي المقاولون العرب والزمالك بالدوري، خاصة أن وجود الفريق على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب يحمل الجميع مسئولية كبيرة ويدفعهم لضرورة بذل أقصى ما يمكن لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير لتعويضهم عن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كما

وأوضح رامي ربيعة أن الفترة المقبلة تستلزم من الجميع القتال للفوز بمباراتي المقاولون العرب والزمالك بالدوري، خاصة أن وجود الفريق على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب يحمل الجميع مسئولية كبيرة ويدفعهم لضرورة بذل أقصى ما يمكن لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير لتعويضهم عن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما شدد مدافع القلعة الحمراء على أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات والطموح ما يكفي لتحقيق أهداف المرحلة الحالية والاستعداد بقوة أيضا للموسم الجديد.



وتحدث مدافع الأهلي عن أهمية الفوز بالدوري، مؤكدا أنه البطولة المفضلة والمحببة لجماهير الأهلي والفوز بهذه النسخة تحديدا يعني الكثير له على الصعيد الشخصي وللاعبين بشكل عام، بعد أن شكك البعض في قدرة الأهلي على المنافسة خاصة في الأسابيع الأولى للبطولة، بسبب تأخر الفريق في ترتيب الجدول، وقد كان ذلك بمثابة دافع قوي للجميع لبذل أقصي جهد والرد بشكل عملي من خلال احتلال الصدارة.





وأضاف رامي ربيعة أن المشاركة في المباريات هدف وطموح مشروع لكل لاعب، لكن الأولوية في الوقت الراهن هي لتحقيق الفوز فى مباراتي المقاولون العرب والزمالك، خاصة أن الهدف هو إسعاد الجماهير.

ولفت مدافع القلعة الحمراء إلى أن الأهلي يسير بمبادئ يتوارثها الجميع ويكتسبها الوافدون الجُدد، موضحا أن اللاعبين الكبار يقومون بدور مهم للغاية في تحفيز زملائهم وخلق أجواء إيجابية من أجل تجاوز الضغوط الحالية التي تفرضها طبيعة المرحلة.



وأشار رامي ربيعة صاحب الـ26 عامًا، إلى أن خط دفاع الأهلي يضم أسماء مميزة ولديها الكثير من الخبرات والدوافع للوجود في التشكيلة الأساسية، وكل لاعب يجتهد ويقدم أفضل ما لديه ليفرض نفسه على الجهاز الفني الذي يعمل على تطوير اللاعبين للوصول إلى أفضل المستويات، وهو ما ظهر بشكل عملي بعد المستوى المميز الذي قدمه كل من شارك في مباريات الفريق الودية بمعسكر إسبانيا.



وشدد مدافع النادي الأهلي على أن الموسم المقبل سيكون أفضل بكثير وسيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي من جديد في ظل الروح القتالية التي يعيشها الجميع، والدوافع الكثيرة التي ينقلها اللاعبون الكبار لمجموعة الشباب، مع التجهيز للموسم الجديد بشكل قوي من خلال معسكر الإعداد والروح القتالية التي يتحلى بها الجميع.

وسمح الجهاز الفني للأهلي للاعبين بالقيام بجولة حرة في مدينة اليكانتي، وتقرر السماح للاعبين بجولة لعدة ساعات في مدينة اليكانتي، ضمن برنامج المعسكر الذي شهد إقامة عدد من المباريات الودية، علمًا بأن المارد الأحمر تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثاني مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا.



يشار إلى أن الأنجولي جيرالدو سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدا السبت، وذلك بعد أن أنهى تدريبات التأهيل البدني التي خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه لمعسكر الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا، علمًا بأن الجهاز الفني كان قد منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.