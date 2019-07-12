رياضة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

الأهلي يسير بمبادئ يتوارثها الجميع ويكتسبها الوافدون.. وخط دفاع الأهلي يضم أسماء مميزة ولديها الكثير من الخبرات والدوافع.. والموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
وأوضح رامي ربيعة أن الفترة المقبلة تستلزم من الجميع القتال للفوز بمباراتي المقاولون العرب والزمالك بالدوري، خاصة أن وجود الفريق على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب يحمل الجميع مسئولية كبيرة ويدفعهم لضرورة بذل أقصى ما يمكن لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير لتعويضهم عن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كما
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جمهور-الجزائر (6)

اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
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ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
حسام-عاشور-مباراة-الاهلى-والترجى-نهائى-افريقيا-تصوير-سامح-ابو-حسن (15)

الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
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حسام-عاشور-مباراة-الاهلى-والترجى-نهائى-افريقيا-تصوير-سامح-ابو-حسن (15)

الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
سيد-عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: لقاء نيو بورت كاونتي مميز لهذا السبب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى، مؤكدا أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاضها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة مميزة للغاية.
محمد-يوسف (1)

تجربة باسم علي وعودة نجيب المميزة.. محمد يوسف يتحدث

قال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، إن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، تحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وإن مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي التي أقيمت أمس الخميس، كانت مفيدة وإيجابية للغاية. وأوضح أن المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، لافتا إلى أنها جاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
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