الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

حر الصيف - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 23 31 سيوة 23 38 بورسعيد 25 31 دمياط 25 31 الزقازيق 25 36 الإسماعيلية 24 36 السويس 24 35 العريش 23 32 رفح 23 32 رأس سدر 26 38 نخل 19 37 نويبع