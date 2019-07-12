ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

صورة أرشيفية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 45 ألف جنيه و15 هاتفا و3 أجهزة لاب توب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع كمية من المصوغات الذهبية. وتم ضبط كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها وزنت 6.812 كيلوجرام وسيارة ملاكي مستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما