وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

داليا مصطفى

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.

وكتبت داليا: "ادعوا لأمي.. الدعاء يغير القدر"، وتفاعل معها متابعوها بالعديد من التعليقات، متمنين الشفاء العاجل لوالدتها. وكان آخر أعمال الفنانة مسلسل "قمر هادي"، الذي عرض رمضان الماضي، وشاركها العمل كل من "الفنان هاني سلامة، يسرا اللوزي، هادي الجيار، محسن محيي الدين، كريم سرور، مراد مكرم" وهو